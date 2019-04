Βόλτες με «γουρούνα» στη Σαντορίνη κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ρικ Πιτίνο [εικόνα]

Σύμφωνα με το «Bleacher Report», ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, είχε επαφές με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η ομάδα του Οχάιο έχει στη λίστα των υποψηφίων προπονητών της τον πολύπειρο κόουτς και μάλιστα λέγεται πως έχει γίνει ήδη συζήτηση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Νταν Γκίλμπερτ.

Φέτος, το Κλίβελαντ είχε ρεκόρ 19-63 στη μετά-ΛεΜπρον εποχή, η οποία αποδεικνύεται πολύ δύσκολη και ελπίζει να πάρει το Νο1 του ντραφτ, που θα είναι ο Ζάιον Γουίλιαμσον, ώστε γύρω του να χτιστεί η νέα ομάδα.

Μετά το 0-6 στην αρχή της σεζόν, απολύθηκε ο Τάιρον Λου, ενώ ο υπηρεσιακός Λάρι Ντρου δεν θα συνεχίσει τη νέα σεζόν, με τους Καβς να αναζητούν τον άνθρωπο που θα τους οδηγήσει στη νέα εποχή και κάπως έτσι ενεπλάκη το όνομα του θρύλου του NCAA.

Την ίδια στιγμή, ο Ρικ Πιτίνο βρέθηκε στη Σαντορίνη με την κόρη του και γιόρτασαν μαζί το Πάσχα των Καθολικών, ενημερώνοντας σχετικά και μέσω του λογαριασμού του στο twitter. Μάλιστα, ανέβασε και φωτογραφία, όπου κάθεται πάνω σε μια πράσινη γουρούνα που νοίκιασε για να κάνει βόλτες στους δρόμους του νησιού.

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως η Σαντορίνη είναι από τα ομορφότερα μέρη που έχει επισκεφτεί στη ζωή του και θα ήλπιζε να κρατήσει περισσότερο η μίνι εξόρμησή του με τη «μικρή του πριγκίπισσα», όπως αναφέρει την κόρη του. Παράλληλα, ευχαρίστησε για την φιλοξενία και για τις ανέσεις που του παρείχαν στο νησί.

Spending Easter morning with my little princess in Santorini. So great to see her. Heading back to practice before I kill myself as I’ve been driving down the wrong streets. One of the most beautiful places I’ve ever visited. Wish it was longer. Happy Easter! pic.twitter.com/6VfmKEVtGL

— Rick Pitino (@RealPitino) 21 Απριλίου 2019