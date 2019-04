Ανατριχίλα: Ο κόσμος της Άιντραχτ τραγούδησε τον ύμνο και οι παίκτες κάθισαν να το απολαύσουν [βίντεο]

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης βρίσκεται στα ημιτελικά του Europa League και το βράδυ ήταν κάτι παραπάνω από πανηγυρικό στο γήπεδο των «αετών». Μέχρι και οι παίκτες της ομάδας κάθισαν ν’ απολαύσουν το σόου των οπαδών!

Ο κόσμος γέμισε την PSD Bank Arena για να σπρώξει την ομάδα του Άντολφ Χούτερ στην επιτυχία τις βάρος της Μπενφίκα και το απαραίτητο 2-0 για να συμπληρωθεί στα δυο εκτός έδρας γκολ από το πρώτο ματς στη Λισαβόνα.

Στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης, οι οπαδοί παρέμειναν σε κάθε … γωνία των κερκίδων και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας κάθισαν μπροστά τους και απλά απολάμβαναν το τραγούδι και τον ύμνο που ηχούσε δυνατά και περήφανα…

Take two and a half minutes of your time and watch Eintracht Frankfurt fans singing the club's anthem in front of their olayers after qualifying to the Europa League semifinals.

Goosebumps guaranteed. #SGEBenfica pic.twitter.com/D9LZdK3kBK

— Felix Tamsut (@ftamsut) April 18, 2019