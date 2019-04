Αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο [βίντεο]

Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 6-2, 1-6, 6-4 από τον Μεντβέντεφ και έμεινε εκτός προημιτελικών στο Masters.

Για 4η φορά σε ισάριθμα παιχνίδια στο Τουρ ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποτάχθηκε στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε σε 1.50′ με 6-2, 1-6. 6-4 από τον Ρώσο στους «16» του Masters του Μόντε Κάρλο και αποχαιρέτησε.

Ο Τσιτσιπάς είχε ένα φανταστικό 2ο σετ αλλά αυτό δεν έφτανε για να πάρει και το παιχνίδι από τον Ρώσο και θα προκριθεί στην οχτάδα για μια μάχη με τον Τζόκοβιτς (ή Φριτζ).

Ο Ρώσος έπαιξε έξυπνα, άφησε τον Στέφανο να κυριαρχήσει στο 2ο σετ, και αναγκάζοντας τον σε πολλά λάθη στο 3ο του μετέφερε πίεση και έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους «8» σε Masters.

Ο Στέφανος πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο Barcelona Open το οποίο αρχίζει τη Μεγάλη Δευτέρα στην πόλη της Καταλονίας.

FOUR-MIDABLE 👍@DaniilMedwed gets his fourth straight win over Tsitsipas to make a first Masters 1000 QF.#RolexMCMasters pic.twitter.com/HkfKOtkaXB

— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2019