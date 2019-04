Διέρρευσε η φανέλα της Λίβερπουλ για την επόμενη σεζόν [εικόνα]

Μια μικρή αλλαγή, που όμως κάνει διαφορά, ενδεχομένως να έχει η νέα φανέλα της Λίβερπουλ στα εντός έδρας παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κόκκινοι», ελπίζουν να παρουσιαστούν ως πρωταθλητές την ποδοσφαιρική χρονιά 2019-2020, αφού συνεχίζουν φέτος τη μεγάλη τους «μάχη» με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως δείχνει το σχέδιο που διέρρευσε και φέρεται να είναι αυτό με το οποίο θα κυκλοφορήσει η φανέλα της ομάδας για την επόμενη σεζόν, ενδέχεται να τοποθετηθούν λευκές ρίγες στην εμφάνιση…

BREAKING: Images of Liverpool's 2019/20 New Balance. home kit have been leaked. [@footy_headlines] #LFC

Thoughts Reds? 🤔 pic.twitter.com/QOPBdye4cZ

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) April 15, 2019