Σάρωσε στη Νέα Ορλεάνη: Το γήπεδο φώναζε «Μ-V-P» για τον Αντετοκούνμπο! [βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε από τον κόσμο στην Νέα Ορλεάνη στην εντυπωσιακή νίκη των Μπακς με 130-113, με τους οπαδούς της ομάδας να φωνάζουν «M-V-P» για τον Έλληνα διεθνή με τον ίδιο να μην κρύβει τη χαρά του.

Οι Μπακς έκαναν περίπατο εναντίον των Πέλικανς μέσα στην Νέα Ορλεάνη με το Γιάννη να αγγίζει το double-double, πετυχαίνοντας 24 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οι φίλαθλοι της ομάδας δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους για την εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αφού του φώναζαν χαρακτηριστικά ότι είναι ο «ΜVP».

«Σίγουρα άκουσα αυτές τις φωνές. Είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που μου συμβαίνει αυτό σε εκτός έδρας παιχνίδι. Είναι ωραίο όταν οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων συνειδητοποιούν πόσο καλή ομάδα είμαστε και τι δουλειά κάνουμε όλη την σεζόν και την δουλειά που κάνω εγώ όλη την σεζόν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο.

Δείτε το βίντεο με την αντίδρασή του:

