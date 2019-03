Πέθανε ο Κουτίνιο, ο …εκλεκτός του Πελέ

Aπεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, ο Βραζιλιάνος επιθετικός Κουτίνιο, που σύμφωνα με τον Πελέ ήταν ο καλύτερος συμπαίκτης που είχε ποτέ.

Το ανακοίνωσε στο Twitter η Σάντος, ομάδα όπου οι δύο έπαιξαν μαζί από το 1958 έως το 1967 σημειώνοντας πάνω από 1.400 γκολ. Η κηδεία θαγίνει στο γήπεδο της ομάδας.

Ο Κουτίνιο τον Ιανουάριο είχε νοσηλευτεί για πνευμονία, ενώ έπασχε από διαβήτη.

Έκανε το ντεμπούτο του στη Σάντος το 1958, σε ηλικία 14 ετών. Την ίδια χρονιά που ο Πελέ κατακτούσε στα 17 του χρόνια το Μουντιάλ με τη Βραζιλία.

Και οι δύο κλήθηκαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962, που κέρδισε η πάλι η Βραζιλία, αλλά ο Πελέ τραυματίστηκε στους ομίλους και ο Κουτίνιο δεν έπαιξε.

Ο Κουτίνιο, έχει παίξει μόνο 15 φορές στη εθνική Βραζιλίας, ενώ η καριέρα του είναι γεμάτη από τραυματισμούς.

😪 Descanse em paz, Coutinho. Morreu aos 75 anos um ídolo do Brasil e do @SantosFC. Bicampeão da #CONMEBOLLibertadores em 1962 e 63, ele fez 11 gols na Copa e foi artilheiro no primeiro título.

O professor da pequena área é o terceiro maior goleador do clube, com 368 gols. pic.twitter.com/6H9n3VcLxt

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 12, 2019