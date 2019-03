Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ελπίζω τα παιδιά μου να επιστρέψουν στην Ελλάδα [εικόνες]

Συνέντευξη, στον δημοσιογράφο, Μαρκ Τζέι Σπίαρνς και στην ιστοσελίδα των ΗΠΑ «theundefeated.com» που ανήκει στο ESPN, παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναφέροντας τις αφρικανικές ρίζες του και την καταγωγή του από τη Νιγηρία, αλλά και μιλώντας για την Ελλάδα.

«Προφανώς πολλοί δεν γνωρίζουν από πού κατάγομαι. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μητέρα μου και ο πατέρας μου προέρχονται από την Ελλάδα, όμως όχι. Οι δυο γονείς μου είναι μαύροι. Και οι δυο γονείς μου κατάγονται από τη Νιγηρία», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο.

«Ο Τσάρλς και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο μετακόμισαν από το Λάγκος στην Ελλάδα το 1991 με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους και αγωνίστηκαν για να βρουν δουλειά. Ο μεγαλύτερος γιος τους, Φρανσις, έμεινε πίσω στο Λάγκος για να μεγαλώσει με τους παππούδες του. Ο Τσαρλς Αντετοκούνμπο εργάστηκε ως βοηθός σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες και γυναίκα του, Βερόνικα, φρόντιζε παιδιά, για να ζήσουν την οικογένειά τους, η οποία ήταν η μόνη μαύρη στην περιοχή, σύμφωνα με The New York Times. Οι Αντετοκούνμπο έχουν ακόμη τέσσερις γιους, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Γιάννη, στις 6 Δεκεμβρίου 1994», σημείωσε η ιστοσελίδα.

«Ο Γιάννης μεγάλωσε με την ελληνική κουλτούρα, μαθαίνοντας τη γλώσσα, πηγαίνοντας στο σχολείο και τελικά άρχισε να παίζει μπάσκετ στην ηλικία των 7 ετών. Αλλά όταν ήταν σπίτι με την οικογένειά του, μάθαινε να ζει με τον Νιγηριανό τρόπο», πρόσθεσε.

«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι νιγηριανό», ανέφερε ο Αντετοκουνμπο. «Προφανώς, γεννήθηκα στην Ελλάδα και πήγα στο σχολείο στην Ελλάδα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν πήγαινα σπίτι, δεν υπήρχε ελληνική κουλτούρα. Είναι μια κατ ‘ευθείαν νιγηριανή κουλτούρα. Πρόκειται για πειθαρχία, αφορά το σεβασμό των πρεσβυτέρων, την ύπαρξη ηθών», τόνισε ο Γιάννης.

«Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο μιλούσε στους γιους της στη νιγηριανή γλώσσα του Igbo, η οποία είναι μία από τις τέσσερις επίσημες νιγηριανές γλώσσες και μιλιούνται από περίπου 18 εκατομμύρια άτομα στη Νιγηρία και την Ισημερινή Γουινέα, σύμφωνα με αρκετές ιστοσελίδες».

«Μπορώ να καταλάβω λίγο. Μπορώ να υπολογίζω. Αλλά δεν μιλάω άπταιστα», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο για την Igbo. «Δεν μπορώ να επιστρέψω σπίτι στη Νιγηρία και να καταλάβουν τι λέω. Είναι αστείο. Και οι δύο γονείς μου είναι από τη Νιγηρία. Αλλά η Νιγηρία έχει 250 διαλέκτους, έτσι η μητέρα μου και ο μπαμπάς μου δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα».

«Ο Χακίμ Ολάζουον, ο οποίος είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος διεθνής παίκτης μπάσκετ όλων των εποχών και ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες NBA, έχει επίσης μια νιγηριανή σύνδεση με τον Αντετοκούνμπο. Ο Ολάζουον δήλωσε στο «The Undefeated» ότι αυτός και ο Αντετοκούνμπο είναι Yoruba.

«Ξέρω από το επώνυμό του ότι είμαστε από την ίδια φυλή, τη φυλή Yoruba. Το επίθετό του, το οποίο στην Yoruba λέγεται Αντετοκούνμπο, σημαίνει ότι «το στέμμα έχει επιστρέψει από το εξωτερικό», δήλωσε ο Ολάζουον.

«Είμαι βέβαιος ότι οι Νιγηριανοί είναι πολύ υπερήφανοι γι ‘αυτόν, ειδικά εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο κυριαρχεί στο πρωτάθλημα», πρόσθεσε ο Ολάζουον. «Έχει πετύχει πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

«Ο Αντετοκουνμπο δεν …σχεδιάστηκε να είναι σούπερ σταρ όταν επιλέχθηκε 15ος συνολικά στον πρώτο γύρο του 2013 draft NBA από τους Μπακς. Αλλά ο πρώην σέντρερ των Ουόριορς, Φέστους Εζελι, επίσης Νιγηριανός, πίστευε ότι ο Αντετοκούνμπο θα ήταν ιδιαίτερος αφού τον είδε να σημειώνει 22 πόντους για την ομάδα της Αφρικής στο πρώτο Αφρικανικό Παιχνίδι στο Γιοχάνεσμπουργκ την 1η Αυγούστου 2015.

«Ω, Θεέ μου, πήρε την ομάδα της Αφρικής στη Νότια Αφρική», δήλωσε ο Έζελι. «Μιλήσαμε γι ‘αυτό στον πάγκο, Αυτό το παιδί εδώ. … «Σκεφτόμουν, αυτό το παιδί είναι πραγματικά ξεχωριστό». Αρκούν μόνο, η ευκολία του πώς έκανε τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στο κύπελλο».

Ο Ολάουζον πέρασε επίσης χρόνο με το Αντετοκούνμπο στο ταξίδι και είπε ότι απολάμβανε την συνάντηση με την οικογένειά του. «Είναι πάντα καλό να εντοπίζεις τις ρίζες σου», δήλωσε ο Ολάουζον.

Ο Αντετοκούνμπο ελπίζει να επισκεφθεί την Νιγηρία, είτε αυτό το καλοκαίρι, είτε το επόμενο. Δυστυχώς, ο πατέρας του πέθανε στην ηλικία των 54 ετών μετά από καρδιακή προσβολή το 2017.

«Θέλω να δω από πού προέρχεται η οικογένειά μου, πού μεγάλωσε η μητέρα μου, να δούμε την οικογένειά μου, να δούμε πού ανατράφηκε ο μπαμπάς μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω τα παιδιά μου να μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα για εμένα. Προφανώς, θα έχω παιδιά που θα μεγαλώσουν στις Η.Π.Α., αλλά κάποια ημέρα, ελπίζω ότι μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να δουν πού μεγάλωσα, την παιδική χαρά που έπαιζα», είπε ο Αντετοκούνμπο, που δήλωσε ότι πήρε επίσης το διαβατήριο του από τη Νιγηρία το 2015.

Όταν ρωτήθηκε γιατί απέκτησε ένα διαβατήριο της Νιγηρίας, ο Αντετοκούνμπο απάντησε: «Είναι σημαντικό. Είναι μέρος του ποιος είμαι. Και οι δύο γονείς μου είναι Νιγηριανοί. Ήθελα να το βρω. Ήθελα να το έχω, έτσι το πήρα».

«Ο Greek Freak» είπε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου All-Star του NBA ότι αγαπά το ψευδώνυμό του και είναι «μέρος του ποιος είμαι τώρα». Αλλά είπε επίσης στο «The Undefeated» ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλώς «The Greek Freak», τονίζοντας ότι είναι επίσης ένας υπερήφανος Αφρικανός.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βλέπω και τους λέω ότι είμαι Αφρικανός. Δεν είμαι μόνο «ο Greek Freak», σημείωσε και πρόσθεσε: «Δεν έχει σημασία τι μπορούν να πιστέψουν οι άνθρωποι, από το παρατσούκλι μου. Υπήρχαν πολλές φορές όταν βρισκόμουν στην Ελλάδα όπου οι άνθρωποι είπαν: «Δεν είσαι Έλληνας. Είσαι Νιγηριανός γιατί είσαι μαύρος. Αλλά τότε υπήρξαν πολλές φορές εκεί, που συνέβη το αντίθετο και οι άνθρωποι λένε, «δεν είσαι Αφρικανός. Είσαι Έλληνας. Είσαι «ο Greek Freak». «Αλλά δεν με νοιάζει πραγματικά. Βαθιά μέσα μου, ξέρω ποιος είμαι και από πού είμαι. Αυτό είναι όλο που έχει σημασία για μένα».

Giannis Antetokounmpo said during the recent NBA All-Star Weekend that he loves his nickname and it’s “a part of who I am right now.”

But he also said that he is much more than just “The Greek Freak” by strongly stating he is also a proud African.https://t.co/ELz3v4QveV pic.twitter.com/yH2rY850I9

— The Undefeated (@TheUndefeated) 6 Μαρτίου 2019