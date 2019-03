«Πήρε φωτιά» ο Χάρντεν στον αγώνα με τους Ράπτορς! [βίντεο]

Ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει μοιράζει πόνο στο ΝΒΑ με τους Χιούστον Ρόκετς να πανηγυρίζουν την έκτη σερί νίκη τους αυτή τη τη φορά με άξιο αντίπαλο τους ισχυρούς Ράπτορς.

Ο Χάρντεν με το χαρακτηριστικό πλέον μούσι του είναι κύριος ανταγωνιστής του Αντετοκούνμπο για το βραβείου του ΜVP. Κατάφερε βέβαια να «τελειώσει» γρήγορα τους Ράπτορς πετυχαίνοντας 35 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Δείτε το βίντεο με την τρομερή εμφάνιση του Χάρντεν:

🚀 @JHarden13 tallies 35 PTS (19 in Q4), helping the @HoustonRockets beat TOR for their 6th straight victory! #Rockets pic.twitter.com/kwTPF5MF2m

— NBA (@NBA) 6 Μαρτίου 2019