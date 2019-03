Απίστευτο: Τούρκος ποδοσφαιριστής επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε αντιπάλους! [εικόνες & βίντεο]

Οι έντονες αντεγκλήσεις, οι προσωπικές αψιμαχίες, ακόμη και οι μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης «συρράξεις», κατά την διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, είναι λίγο έως πολύ, εικόνες που έχουν παρακολουθήσει οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι.

Αυτό όμως, που συνέβη στην Τουρκία και κατά την διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αμεντ Σπορτίφ Φααλιγετλέρ και την Σακαριασπόρ, το περασμένο Σάββατο, για την Γ` κατηγορία, δεν έχει προηγούμενο…

Σε κάποια στιγμή του αγώνα, υπήρξε διακοπή και ο Μανσούρ Τσαλάρ της Φααλιγετλέρ, επιτέθηκε σε τέσσερις αντιπάλους, όχι με φωνές ή χειρονομίες, αλλά κραδαίνοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο! Το περιστατικό επιβεβαιώνεται και από τον …διαδικτυακό φακό, ο οποίος απαθανάτισε το συμβάν…

Και ως φυσιολογική εξέλιξη, ήλθε η επέμβαση της Δικαιοσύνης στην γειτονική χώρα, με τις αρμόδιες αρχές να αρχίζουν σχετική έρευνα. Μάλιστα, δικαστήριο της πόλης Ντιγιάρμπακιρ και συγκεκριμένα ο εισαγγελέας, αποφάσισαν ότι μέχρι η υπόθεση να φθάσει στο ακροατήριο, ο Τσαλάρ θα πρέπει να δίνει «το παρών» στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές την ημέρα, ενώ του απαγορεύθηκε να εγκαταλείψει την περιοχή.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το αιχμηρό αντικείμενο, μοιάζει με λεπίδα ξυραφιού (!), ενώ από την πλευρά του, ο Τούρκος ποδοσφαιριστής, αρνείται τις κατηγορίες: «Είμαι 11 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είναι αδύνατον να έκανα κάτι τέτοιο». Σε ανάλογο κλίμα και η διοίκηση της ομάδας του, διά στόματος του προέδρου, Αλί Καρακας: «Εάν είχαν δεχθεί επίθεση με ξυράφι, γιατί δεν είπαν κάτι κατά την διάρκεια του αγώνα και περίμεναν το τέλος της αναμέτρησης»;

Ωστόσο, το υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης και διαψεύδει αμφοτέρους…

