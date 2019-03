Ο Μπουφόν αποκάλυψε πως τον ήθελε ο Φέργκιουσον και η Σίτι [βίντεο]

Μιλώντας στον Ρίο Φέρντιναντ για λογαριασμό του BT Sport ενόψει και του επαναληπτικού της Παρί με τη Γιουνάιτεντ, ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν μίλησε για τις εποχές που οι δύο σύλλογοι του Μάντσεστερ τον είχαν προσεγγίσει για να τον πάρουν στην Αγγλία…

Ο θρύλος της Γιουβέντους και νυν τερματοφύλακας των Παριζιάνων, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κατέβαλε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, λέγοντας πως «για 2-3 χρόνια έστελνε συνέχεια σκάουτ να με παρακολουθήσουν, αλλά για εμένα εκείνα τα χρόνια η Πάρμα ήταν όλος μου ο κόσμος και δεν ήθελα να φύγω».

Αργότερα, όταν πλέον είχε δυναμώσει και η Μάντσεστερ Σίτι, έκανε κρούση στον Μπουφόν, ο οποίος είπε: «όταν άρχισαν να δυναμώνουν και να γίνονται υπολογίσιμοι στην Ευρώπη, ήθελαν να είμαι η πρώτη τους μεγάλη μεταγραφή, όμως τότε αποφάσισα να μείνω στη Γιουβέντους».

Mr Buffon reveals all… @manchesterunited transfer target in 2001 after being watched by the great man Sir Alex 👀⚽ Honour to sit alongside @gianluigibuffon & talk to him about all things football, success, leadership and mental health! #RioMeets #PSG #Buffon #MUFC pic.twitter.com/jk7aIxv4ji

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) March 4, 2019