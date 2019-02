Το εκπληκτικό λέι απ 360 μοιρών του ΝτεΡόζαν [βίντεο]

Ένα απίθανο lay up 360 μοιρών μας χάρισε ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν κόντρα στην πρώην ομάδα του , τους Ράπτορς.

Ο παίκτης των Σπερς… περπάτησε στον αέρα και τελείωσε τη φάση με εντυπωσιακή περιστροφή 360 μοιρών.

Δείτε την phantom cam:

DeMar DeRozan with the 360 lay-up in #PhantomCam! #GoSpursGo pic.twitter.com/sIkjRBqR18

— NBA (@NBA) February 23, 2019