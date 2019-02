Ο Παπασταθόπουλος σκοράρει στο 60′ και την λέει στον Τσεχ αλά Ελληνικά [βίντεο]

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος πέτυχε γκολ με κεφαλιά στο 60′ στην αναμέτρηση της Πέμπτης και στην συνέχεια την είπε στον Τσεχ αλά Ελληνικά.

Ο Έλληνας διεθνής κατάφερε να ξεχωρίσει στο παιχνίδι με την ΜΠΑ ΤΕ Μπορισόφ για δύο λόγους, έναν καλό κι έναν όχι τόσο. Ο πρώτος είναι φυσικά το γκολ που κατάφερε να πετύχει μετά από ένα μήνα απουσίας από τα γήπεδα.

Είχαν δεν είχαν περάσει τρία λεπτά που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος εισήλθε πανέτοιμος και κατάφερε να πετύχει εκπληκτική κεφαλιά μετά από κόρνερ.

Sokratis gives Arsenal their 3rd of the night! 🇬🇷 #UEL #EuropaOnStarTimes pic.twitter.com/6CNSEBDB62

Δεν είναι όμως μόνος αυτός ο λόγος που ξεχώρισε. Απευθυνόμενος στον Πετρ Τσεχ, ο Σωκράτης αποφάσισε να ξεστομίσει την αγαπημένη λέξη των Ελλήνων απανταχού. Είπε μιλώντας σε έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες της ποδοσφαιρικής ιστορίας το διαχρονικό «Ρε μαλάκα!» πιάνοντας δε το κεφάλι του με τα δύο χέρια σε ένα στιγμιότυπο που φλερτάρει μεταξύ της κωμωδίας και του δράματος.

Not sure what this was about at FT but thought Papa called Cech Malaka for a sec 😂 pic.twitter.com/fttyvxny0b

— A〽️ar (@Arsene__Knows) 21 Φεβρουαρίου 2019