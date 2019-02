Η Γιουνάιτεντ τρολάρει την Λίβερπουλ πριν το μεγάλο ντέρμπι [εικόνες]

Ο Ρίο Φέρντιναντ επισκέφτηκε το Κάρινγκτον για να συζητήσει την αναγέννηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Όλε Γκούναρ, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο ιδανικό για την όρεξη των social media…

Ο παλαίμαχος των «κόκκινων διαβόλων» επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της ομάδας, πλέον με την ιδιότητα του ΒΤ Sport, και συνομίλησε με τον Γκούναρ για τις εξελίξεις των τελευταίων 3 μηνών στην ομάδα ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές στο τεχνικό μέρος που αναβάθμισαν σημαντικά την απόδοση των παικτών.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, μια φωτογραφία ήταν αρκετή για τον διαχειριστή των social media, ώστε να τρολάρει την Λίβερπουλ.

«Δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερο αυτή η φωτογραφία… Απλά δυο θρύλοι της Γιουνάιτεντ που έχουν πετύχει κρίσιμα γκολ απέναντι στη Λίβερπουλ…», έγραψε ενόψει του μεγάλου ντέρμπι στο Ολντ Τράφορντ την Κυριακή.

Nothing to see here: just two #MUFC legends who both scored famous winners against Liverpool. 👀 pic.twitter.com/659H9F9bdn

— Manchester United (@ManUtd) 21 Φεβρουαρίου 2019