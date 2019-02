Τα σάρωσε όλα ο Αντετοκούνμπο με 43 πόντους και φώναξε: Είμαι ο MVP! [βίντεο]

Εκπληκτικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σημείωσε 43 πόντους, οδηγώντας τους Μπακς σε μεγαλη νίκη με 148-129 επί των Ουίζαρντς, μέσα στο Μιλγουόκι. Ήταν η πέμπτη νίκη στην σειρά για τα «ελάφια», πρώτη ομάδα την τρέχουσα σεζόν που έφτασε τις 40 νίκες στο ΝΒΑ.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε τουλάχιστον 40 πόντους, φτάνοντας στους 43 (14/18 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 6/11 βολές) σε 31 λεπτά, ενώ είχε επίσης, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Με αυτή του τη νέα εκπληκτική εμφάνιση, ο “Greek freak” έδωσε και πάλι… τροφή στη συζήτηση για το ποιος μπορεί να αναδειχτεί MVP της κανονικής σεζόν στο NBA.

Αυτή τη φορά όμως, ο Αντετοκούνμπο πήρε… θέση! Κατά τη διάρκεια της 4ης περιόδου, ο “Greek Freak” έκανε ένα κάρφωμα, κερδίζοντας και το φάουλ. Ο Έλληνας διεθνής είχε εκείνη τη στιγμή μια «έκρηξη» και -ακούγοντας τις ιαχές των φίλων των Μιλγουόκι Μπακς- φώναξε” I’m the Fu…ing MVP” που μεταφράζεται: “Είμαι ο γαμ…νος MVP”!

Giannis Just Mouthed, “I’m the f***ing MVP” 😤 pic.twitter.com/wj0YZ5U2OJ

Giannis believes he is the MVP. pic.twitter.com/BVIBls1tgp

— The Render (@TheRenderNBA) February 7, 2019