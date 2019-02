Αντετοκούνμπο: Ο Τσιτσιπάς θα γίνει ο νέος Greek Freak [βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χαμογελά πλατιά βλέποντας έναν ακόμη Έλληνα να διαπρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Δεν παρακολουθώ πολύ τένις, περισσότερο ποδόσφαιρο βλέπω πέρα από το μπάσκετ. Πάντως ο Τσιτσιπάς είναι πραγματικά πολύ καλός σε αυτό που κάνει και δεν έχει ταβάνι. Πιστεύω πως το 2020 ή το 2021 θα είναι στους κορυφαίους στο παγκόσμιο τένις και θα έχουμε ένα νέο Greek Freak, στο τένις αυτή τη φορά», τόνισε ο ηγέτης των Μπακς.

Για τη νίκη της ομάδας του στο Τορόντο (92-105) είπε: «Είναι πάντα ωραίο να κερδίζεις εκτός έδρας, ειδικά μια τόσο καλή ομάδα όπως οι Ράπτορς. Είναι σπουδαία υπόθεση που όταν αντιμετώπισα πρόβλημα με τα φάουλ όλοι οι υπόλοιποι βγήκαν μπροστά και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την πίεση των Ράπτορς. Πρέπει να παραμείνουμε όμως ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά».

Τέλος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Μίντλετον και Μπαντενχόλζερ στο All Star Game: «Είναι μεγάλο πράγμα που ο Κρις Μίντλετον και ο κόουτς θα είναι στο All Star Game μαζί μου, για τους Μπακς και την πόλη του Μιλγουόκι. Ο Κρις έχει θυσιάσει πολλά γι’ αυτή την ομάδα και το άξιζε. Είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας. Είμαστε έξι χρόνια συμπαίκτες και πρώτη φορά είδα τόσο λαμπερό χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ποτέ δεν περιμέναμε να είμαστε μαζί στο All Star Game, πρώτοι στην Ανατολή και με τον κόουτς μας εκεί».

"I've been teammates with Khris for 6 years, and I've never seen a smile that bright on him." @Giannis_An34 on the moment when @Khris22m was announced as an All-Star: pic.twitter.com/oG5gc2Mizv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 1, 2019