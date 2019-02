Ο Τσιτσιπάς είναι γυμνός: Γιατί ανέβασε επίμαχη φωτογραφία στο Instagram

Μία γυμνή του φωτογραφία ανέβασε στο Instagram ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι έγραψε το δικό του μήνυμα.

«Με προτιμώ καλύτερα γυμνό. Και δε το εννοώ με τον ματαιόδοξο τρόπο. Όταν φοράς τα ρούχα σου, αυτόματα βάζεις έναν χαρακτήρα πάνω σου. Τα ρούχα είναι αντικείμενα. Όταν δεν φοράς ρούχα, είσαι απλά εσύ και δεν μπορείς να το κρύψεις».

Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram:

I like me better naked. I don't mean that in a vain way… When you put clothes on, you immediately put a character on. Clothes are adjectives, they are indicators. When you don't have any clothes on, it's just you, raw, and you can't hide. pic.twitter.com/LxkSaHBEBM

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 31, 2019