Τραγωδία: Ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον Εμιλιάνο Σάλα

Δεν είναι καλά τα νέα που έρχονται από τη Μάγχη και τις προσπάθειες ανεύρεσης του χαμένου αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε ο ποδοσφαιριστής Εμιλιάνο Σάλα, με προορισμό το Κάρντιφ της Ουαλίας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Γκέρνσι, οι όποιες προσπάθειες έγιναν, απέβησαν άκαρπες και δεν θα συνεχιστούν.

3.15pm Update.

Please read the attached statement.

Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 24, 2019