Τσιτσιπάς για την ήττα από Ναδάλ: Χαρούμενος για το τουρνουά, απογοητευμένος από τον αγώνα [βίντεο]

Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η εκπληκτική παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Αυστραλιανό όπεν. Ο πρώτος Έλληνας τενίστας που έφτασε στην τετράδα ενός γκραν σλαμ, ηττήθηκε με 3-0 από έναν μεγάλο άσο και σαφώς ανώτερο μέσα στο παιχνίδι, τον Ράφαελ Ναδάλ.

Ο 32χρονος Ισπανός άσος, νο 2 στον κόσμο και κάτοχος 17 τίτλων γκραν σλαμ, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του και προκρίθηκε στον τελικό.

Ο Τσιτσιπάς πήρε τον πρώτο πόντο και το πρώτο γκέιμ του αγώνα, όμως στην συνέχεια ο Ναδάλ του έσπασε δύο φορές το σερβίς, στο 1-2 και στο 2-5 και πήρε το σετ με 6-2. Στο δεύτερο σετ ο Ισπανός έσπασε μια φορά το σερβίς του Έλληνα τενίστα, στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, έκανε το 5-4 και το πήρε τελικά με 6-4.

Στο τρίτο σετ ο Ναδάλ ήταν πλέον σαρωτικός, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον 20χρονο παίκτη και, δείχνοντας το γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, το πήρε με 6-0 και μαζί τον αγώνα με 3-0 σετ. Με το ίδιο σκορ που έχει πάρει όλα τα ματς μέχρι τώρα στο τουρνουά, δηλαδή ο Ναδάλ φτάνει στον τελικό χωρίς να έχει χάσει σετ!

Από την δική του μεριά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μόλις στα 20 του χρόνια, έφτασε εκεί που δεν έχει φτάσει ποτέ ένας Έλληνας τενίστας. Μεταξύ άλλων στην Μελβούρνη πέτυχε και την ιστορική νίκη-πρόκριση επί του θρυλικού Ρότζερ Φέντερερ και από την Δευτέρα θα βρίσκεται στο νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή ήταν η 3η φορά που αντιμετώπισε τον Ράφαελ Ναδάλ και η τρίτη φορά που χάνει από τον Ισπανό άσο. Οι δύο προηγούμενες ήταν σε τελικούς, στην Βαρκελώνη και στο Τορόντο.

Λίγα λεπτά μετά την ήττα που γνώρισε με 3-0 από τον Ράφα Ναδάλ, στον ημιτελικό του Οπεν Αυστραλίας, ο 20χρονος Ελληνας πρωταθλητής, που εντυπωσιάζει τον κόσμο του παγκοσμίου τένις, δήλωσε: «Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα για το τι μπορώ να πάρω απ΄ αυτόν τον αγώνα. Αισθάνομαι χαρούμενος για την απόδοση μου σ΄ αυτό το τουρνουά, αλλά ταυτόχρονα είμαι απογοητευμένος»…

Το εγκώμιο του Στέφανου Τσιτσιπά έπλεξε ο Ράφα Ναδάλ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του μεταξύ τους ημιτελικού για το Αυστραλιανό Όπεν. Ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας χαρακτήρισε εκπληκτικό το παιχνίδι με τον Έλληνα αθλητή, ενώ, μιλώντας ειδικά για τον Τσιτσιπά μετά τη σχετική ερώτηση του Τζον ΜακΕνρο, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα: «Έχει τα πάντα για να τα καταφέρει, μπορεί να γίνει ένας πρωταθλητής πολλών γκραν σλαμ. Το γεγονός ότι έφτασε εδώ λέει πολλά. Ελπίζω να τον αντιμετωπίσω σε πολλούς σημαντικούς αγώνες».

"No, they don't need any message. They are good and they are improving every month."@RafaelNadal gives a classy message to the younger generation 🙏#AusOpen pic.twitter.com/YbQNBRKnPH

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019