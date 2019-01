Εξασφάλισε συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Άλλος ένας Αντεντοκούνμπο διαπρέπει στις ΗΠΑ, ο λόγος για τον Κώστα αυτή τη φορά, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει two-way συμβόλαιο κυνηγώντας το όνειρο της συμμετοχής στο ΝΒΑ.



Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει κανονικά να αγωνίζεται στην G-League με τη θυγατρική ομάδα των Ντάλας Μάβερικς, Τέξας Λέτζεντς, με την ελπίδα μια μέρα φυσικά να καταφέρει να αναρριχηθεί στην κορυφή κερδίζοντας μια θέση στις ομάδες του NBA.

Σύμφωνα με δημοσίευση του Αμερικάνου δημοσιογράφου, Κέιθ Σμιθ, ο Κώστας βρίσκεται μεταξύ των παικτών, οι οποίοι κατάφερνα να λάβουν two-way συμβόλαιο για τη σεζόν 2019/2020

Per a league source, the following Western Conference players are signed to a 2-year Two-Way contract. This means they are signed for the 2019-20 season:

K. Antetokounmpo-DAL

D. Macon -DAL

J. Washburn-MEM

Y. Watananbe-MEM

D. Eubanks-SAS

T. Welsh-DEN

D. Grantham-OKC

W. Gabriel-SAC

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) 23 Ιανουαρίου 2019