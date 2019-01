Αποθέωση Ναδάλ για Τσιτσιπά: Μπορεί να γίνει ένας πρωταθλητής [βίντεο]

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Ράφαελ Ναδάλ, μετά το τέλος του μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά του Australian Open, όπου ο Ισπανός ήταν εμφανώς ανώτερος από τον 20χρονο Έλληνα τενίστα.

Οι δηλώσεις Ναδάλ για Τσιτσιπά:

«Δεν θα είμαι αυτός που θα πει αν θα γίνει σπουδαίος ή όχι. Έχει τα πάντα για να τα καταφέρει. Καλά χτυπήματα, ανεβαίνει καλά στο φιλέ. Μπορεί να γίνει ένας πρωταθλητής πολλών Γκραντ Σλαμ. Έφτασε στα ημιτελικά και αυτό δείχνει πολλά για αυτόν. Ελπίζω να τον αντιμετωπίσω σε σημαντικούς αγώνες στο μέλλον».

"No, they don't need any message. They are good and they are improving every month."@RafaelNadal gives a classy message to the younger generation 🙏#AusOpen pic.twitter.com/YbQNBRKnPH

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019