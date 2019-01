Τσιτσιπάς στο Eurosport: Θέλω να κερδίσω ένα Grand Slam και να γράψω ιστορία [βίντεο]

Στην εντυπωσιακή πορεία του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά στους ημιτελικούς του Australian Open αναφέρονται πολλά μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το παιχνίδι για την ημιτελική φάση του Australian Open που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (24/1) στις 10:30 το πρωί ώρα Ελλάδας έχει μαγνητίσει τα φώτα πάνω του. Όχι μόνο γιατί ο Ράφα Ναδάλ θα είναι ο αντίπαλος του δικού μας Στέφανου αλλά και για στον ίδιο Τσιτσιπα.

Το απόγευμα της Πέμπτης (πρωί για την Ελλάδα), η Rod Laver Arena θα γεμίσει ασφυκτικά από 15.000 θεατές, που θα παρακολουθήσουν από κοντά την μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ράφα Ναδάλ!

Όλα τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά και είναι δεδομένο πως ο Έλληνας τενίστας θα έχει και πάλι την έντονη υποστήριξη δεκάδων Ελλήνων, οι οποίοι παρακολουθούν από την αρχή του Australian Open τις προσπάθειες του Τσιτσιπά κι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους κι εντός γηπέδου!

Χαρακτηριστικές είναι, πάντως, και οι τιμές των εισιτηρίων, καθώς τα φθηνότερα κοστίζουν 125 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα φτάνουν τα 403 (!) ευρώ, για μια θέση στα καθίσματα δίπλα στο κορτ!

Την ίδια στιγμή ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες πριν το παιχνίδι «μοιράστηκε» στο Eurosport λεπτομέρειες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του στο χώρο του τένις.

«Να κερδίσω ένα Grand Slam», είναι η μόνιμη ευχή που κάνει κάθε χρόνο στα γενέθλιά του ο Έλληνας τενίστας και επί Αυστραλιανού εδάφους θα έχει την ευκαιρία να την κάνει πράξη.

Κύρια γνωρίσματα του χαρακτήρα του: «Ταπεινός, χαρούμενος και ευγενικός».

Για το τένις στην Ελλάδα: «Προέρχομαι από μία χώρα που δεν έχει παράδοση στο τένις, ούτε κορυφαίους τενίστες στο παρελθόν. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου και θέλω να γράψω ιστορία και να αυξήσω τη δημοτικότητα του αθλήματος στην πατρίδα μου».

Το ξεκίνημά του: «Στην αρχή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δεν είχα καμία βοήθεια από την ομοσπονδία. Έπρεπε να ταξιδεύω με δικά μου έξοδα, να έχω τους δικούς μου προπονητές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο και δυσκολευόμουν με αυτήν την κατάσταση. Τώρα όμως είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου που τα πράγματα αλλάζουν και δεν χρειάζομαι καμία ομοσπονδία να με στηρίζει. Έχω την Ακαδημία τένις του Μουράτογλου που με στηρίζει πολύ».

Για τους γονείς του: «Η μητέρα μου έχει τη δική της νοοτροπία και κουλτούρα, την οποία μου εμφύσησε. Ο πατέρας μου με έκανε πιο σοφό. Μου έδωσε γνώση για να γίνω πιο δυνατός πνευματικά και να κάνω τα πράγματα σωστά. Αυτοί οι δύο άνθρωποι με τις διαφορετικές κουλτούρες με βοήθησαν πολύ να μεγαλώσω με ισορροπία θα έλεγα».

Σχετικά με τα ταξίδια: «Είναι κάτι που πάντα ήθελα να κάνω και το τένις μου το επέτρεψε. Βέβαια θα ήθελα να ταξιδέψω σε μέρη που δεν υπάρχουν τουρνουά τένις. Ελπίζω κάποια μέρα να τα καταφέρω. Γιατί όχι;».

Για το κανάλι του στο youtube: «Δημιουργώ μόνος μου τα βίντεο. Τελευταία έχω πάθος για τη βιντεοσκόπηση. Ψάχνω να βρω την ιδανική κάμερα που να ταιριάζει με το ταξιδιωτικό μου vlog. Μου αρέσει πολύ και η φωτογραφία. Έχω πάθος για δημιουργία».

Την ευχή που κάνει κάθε χρόνο στα γενέθλιά του: «Η ευχή που κάνω στα γενέθλιά μου, αν και είναι προσωπική υπόθεση, θα την μοιραστώ μαζί σας: να κερδίσω ένα Grand Slam».

