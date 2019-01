Τσιτσιπάς – Ναδάλ: Ανακοινώθηκε η ώρα της μεγάλης μάχης των «Τιτάνων» του τένις

H καρδιά» του ελληνικού αθλητισμού χτυπά το πρωί της Πέμπτης στη Μελβούρνη. Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία και συναντά στα ημιτελικά έναν θρύλο του αθλήματος.

Τον 32χρονος Ισπανό, Ράφα Ναδάλ, ο οποίος επικράτησε στους «8» του Φράνσις Τιαφό με 3-0 σετ. Η αναμέτρηση του Australian Open θα διεξαχθεί την Πέμπτη (24/1) στις 10:30 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Όπως αναμενόταν, ο ημιτελικός του Australian Open ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ράφα Ναδάλ είναι ήδη sold out, καθώς έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια!

Το απόγευμα της Πέμπτης (πρωί για την Ελλάδα), η Rod Laver Arena θα γεμίσει ασφυκτικά από 15.000 θεατές, που θα παρακολουθήσουν από κοντά την μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ράφα Ναδάλ!

Όλα τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά και είναι δεδομένο πως ο Έλληνας τενίστας θα έχει και πάλι την έντονη υποστήριξη δεκάδων Ελλήνων, οι οποίοι παρακολουθούν από την αρχή του Australian Open τις προσπάθειες του Τσιτσιπά κι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους κι εντός γηπέδου!

Χαρακτηριστικές είναι, πάντως, και οι τιμές των εισιτηρίων, καθώς τα φθηνότερα κοστίζουν 125 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα φτάνουν τα 403 (!) ευρώ, για μια θέση στα καθίσματα δίπλα στο κορτ!

Ο Ισπανός πρωταθλητής μετά την επικράτηση του με 3-0 σετ επί του Τιαφό επικύρωσε την θέση του στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν, όπου θα βρει απέναντι του, τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος επικράτησε με 3-1 του Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο 32χρονος τενίστας στις δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε με κολακευτικά σχόλια για τον Έλληνα αντίπαλο του.

🗣 @RafaelNadal's take on his semifinal opponent Stefanos Tsitsipas. #AusOpen pic.twitter.com/Ym7lxtvNAP

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2019