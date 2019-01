Τσιτσιπάς: Οι Έλληνες φίλαθλοι «ταρακούνησαν» το γήπεδο [βίντεο]

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έζησε ακόμα μια τεράστια στιγμή με την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open και οι Έλληνες στις εξέδρες έκαναν… πάρτι στον τελευταίο πόντο που έφερε και τη μεγάλη επιτυχία!

Ο Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Μπαουτίστα μετά τον άθλο κόντρα στον Φέντερερ και πλέον περιμένει τον επόμενο αντίπαλό του στα ημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στη Μελβούρνη.

Παίρνοντας τον τελευταίο πόντο για τη νίκη στα σετ (3-1) ο Έλληνας τενίστας έπεσε στο court και ο κόσμος στις εξέδρες παραλήρησε!

The Greeks have gone wild! Game set match #Tsitsipas! #AusOpen 🇬🇷🎾💪🏼 #StefanosTsitsipas pic.twitter.com/7Ccy1y2kVc

