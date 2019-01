«Το παραμύθι του Τσιτσιπά συνεχίζεται» – Ο διεθνής Τύπος για το θρίαμβο του Στέφανου

Η πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά στα ημιτελικά του αυστραλιανού οπεν μετά και από την σπουδαία του νίκη επί του Μπαουτίστα Αγκούτ έχει προκαλέσει τον θαυμασμό των διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία μιλούν με θετικά σχόλια για τον 20χρόνο Ελληνα.

Ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός με τον 20χρονο Ελληνα να ξετυλίγει χαρίσματα του ταλέντου του με ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και να καταχειροκροτείται από το κοινό σε όλη τη διάρκεια του.

«Τι επίδοση! Ο 20χρόνος Στέφανος Τσιτσιπάς περνάει στον ημιτελικό του αυστραλιανού Open», γράφει το BBC.

