Τσιτσιπάς για τη μεγάλη πρόκριση: Μοιάζει με παραμύθι, ζω το όνειρό μου [βίντεο]

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Australian Open. Προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά και δεν κρύβει πως ζει το όνειρό του.

Είχαν περάσει μόλις λίγα λεπτά μετά τον νέο θρίαμβο και τη νίκη με 3-1 σετ (7-5,4-6, 6-4, 7-6) στο ταϊ μπρέικ επί του Ισπανού Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε για τις πρώτες δηλώσεις.

Φαίνεται ότι η νίκη επί του σπουδαίου, του κορυφαίου τενίστα όλων των εποχών, Ρότζερ Φέντερερ την περασμένη Κυριακή ήταν μόνο η αρχή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά ενός Gran Slam και ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη ένα όνειρο: να τεθεί αντιμέτωπος με έναν άλλο θρύλο του αθλήματος, τον Ραφαέλ Ναδάλ (σ.σ. αντιμετωπίζει τον Φράνσις Τιαφό στον άλλο προημιτελικό).

Στα κορτ του Australian Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει στο πλευρό του του Έλληνες της Μελβούρνης. Εκείνοι τον εμψύχωσαν, τον αποθέωσαν και τραγούδησαν για εκείνον τον εθνικό ύμνο. «Είσαι 20 ετών, έχεις τους υποστηρικτές σου εδώ, τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και είσαι στα ημιτελικά. Μπορείς να πιστέψεις ότι είναι αλήθεια;» τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. Και ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κρύφτηκε. Αφού… ξεφύσηξε ζήτησε… λίγο χρόνο για να απαντήσει.

«Μοιάζει σχεδόν με παραμύθι. Απλά ζω το όνειρό μου, ζω αυτό για το οποίο δουλεύω σκληρά. Δουλεύω σκληρά για να φτάσω εδώ, να παίζω στους ημιτελικούς ενός Grand Slam. Ξεκίνησα τη χρονιά και με ρώτησαν ποιοι είναι οι στόχοι μου, είπα οι ημιτελικοί ενός Grand Slam. Όταν απάντησα σε αυτή την ερώτηση, νόμιζα ότι είμαι τρελός. Αλλά όχι, είναι αλήθεια! Και μόλις συνέβη!».

Την ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έλεγε πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρωθεί και να προετοιμαστεί για το ματς με τον Ισπανό μετά τη νίκη και την πρόκριση επί του Ρότζερ Φέντερερ, κάποιος από την εξέδρα του φώναζε «you are Greek Freak». Όπου… Greek Freak το προσωνύμιο που έχουν δώσει στο NBA σε έναν άλλο σπουδαίο Έλληνα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Το μόνο που χρειαζόμαστε εδώ είναι ο Αντετοκούνμπο», απάντησε γελώντας ο Στέφανος Τσιτσιπάς και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση», συνέχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, «ήταν να μείνω συγκεντρωμένος και να δείξω ότι αυτό (σ.σ. η νίκη επί του Φέντερερ) δεν έγινε τυχαία».

Δείτε τις δηλώσεις του:

One of @StefTsitsipas' 2019 goals was to reach a Grand Slam semifinal.

Just 22 days into the year, he already achieved it 👊#AusOpen pic.twitter.com/Dx2fZmHEaC

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2019