Νέος θρίαμβος: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «4» του αυστραλιανού Open [βίντεο]

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με μια νέα συγκλονιστική εμφάνιση, έκαμψε την αντίσταση του εξαιρετικού Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και πέρασε στους «4» του Australian Open.

Εκεί που κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο Ράφα Ναδάλ.

Ο Έλληνας τενίστας δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα αφού βρέθηκε να χάνει με 2-0 games, ωστόσο στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένος και με 2 break στο σερβίς του Ισπανού τενίστα κατάφερε να κερδίσει το πρώτο σετ με 7-5.

. @StefTsitsipas 's backhand is too nice 👌 #AusOpen pic.twitter.com/BC5ZpcnqIX

Στο δεύτερο σετ ο Μπαουτίστα Αγκούτ κατάφερε πήρε το αίμα του πίσω κερδίζοντας με 6-4, ωστόσο όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, αυτό ήταν και το μονο σετ που πανηγύρισε.

Στο τρίτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να βρέθηκε και πάλι πίσω με 2 σετ, με μια αντεπίθεση διαρκείας όμως κατάφερε και κέρδισε με 6-4 games.

On set point, @StefTsitsipas rises another level 🔥

The 14th seed edges ahead of Roberto Bautista Agut, taking the third set 6-4.

📹: @Channel9 #AusOpen pic.twitter.com/ySXmLGmsLG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2019