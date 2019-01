Δήλωση… έπος από προπονήτρια: Διαλέγω παίκτες με βάση το μεγέθους του…

Απίστευτη κι όμως αληθινή η δήλωση που έκανε γυναίκα προπονήτρια ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου… Όλα τα έχουμε δει στον κόσμο του ποδοσφαίρου αλλά αυτό ήταν από τα… άγραφα.

Γυναίκα προπονήτρια ανδρικής ομάδας, δήλωσε πως διαλέγει τους παίκτες της με βάση το μέγεθος του πέους τους! Ο λόγος για την Ίμκε Βάμπενχοστ, που το 2018 έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που προσλήφθηκε από ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου στη Γερμανία και συγκεκριμένα από την Κλόπενμπουργκ.

Η 30χρονη προπονήτρια έκτοτε έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις, όμως, στην τελευταία από αυτές προσπάθησαν να την… παγιδεύσουν με μια πονηρή ερώτηση. Η Βάμπενχοστ ρωτήθηκε αν πριν μπει στα αποδυτήρια ζητάει από τους παίκτες της να φορέσουν τα σορτσάκια τους και η απάντηση που έδωσε ήταν… αφοπλιστική! «Φυσικά και όχι. Είμαι επαγγελματίας. Διαλέγω παίκτες ανάλογα με το μέγεθος του πέους τους», είπε με αποτέλεσμα η δήλωση να κάνει τον γύρο της Ευρώπης.

Imke Wübbenhorst is the first woman to coach in Germany's top five leagues.

Great response to a stupid question 😂 👏 pic.twitter.com/o1BY5L7Gzw

— DW Sports (@dw_sports) January 16, 2019