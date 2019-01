Σάλος στο NBA: Δαιτητικό λάθος έστειλε τους Θάντερ με τους Λέικερς σε παράταση [βίντεο]

Οι Θάντερ κατάφεραν να οδηγήσουν το ματς με τους Λέικερς σε παράταση με τρεις βολές, οι οποίες τελικά δόθηκαν λανθασμένα, σε φάουλ του Λόνζο Μπολ στον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

«Δηλαδή τι υπόκειται στον κανονισμό της κίνησης για σουτ; Ρωτάω για έναν φίλο», έγραψε στο Twitter ο Λεμπρόν Τζέιμς για τη φάση, που απουσίαζε λόγω τραυματισμού.

So what really is “in the shooting motion” rule?!?!? Asking for a friend @OfficialNBARefs 🤔

