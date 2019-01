Ο Κάρι θέλει να σπάσει ρεκόρ απέναντι σε 3.500 παίκτες του ΝΒΑ!

Ο ηγέτης των Ουόριορς, Στεφ Κάρι, χάρισε ακόμα μία μοναδική παράσταση απέναντι στους Μάβερικς ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 48 πόντους και… μόλις 11/19 τρίποντα.

Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, αυτή ήταν η 7η φορά στην καριέρα του Κάρι που καταφέρνει να ευστοχήσει σε 11 ή περισσότερα τρίποντα. Πρόκειται για μία επίδοση που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για όλους τους υπόλοιπους αλλά όχι για τον… Στεφανάκο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως όλοι οι υπόλοιποι παίκτες μαζί στην ιστορία του ΝΒΑ το έχουν καταφέρει μόλις 8 φορές, την ώρα που ο Στεφ Κάρι μετράει 7 τέτοια παιχνίδια μόνος του! Πραγματικά μυθικό επίτευγμα…

Steph Curry has made 11 3s in a game for the seventh time in his career. The rest of the players in NBA history have combined to do that eight times.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 14, 2019