Απίστευτος προπονητής έχασε τα τηλέφωνα των παικτών του και τα ζήτησε μέσω Twitter

Η Premier League θεωρείται κατά πολλούς ως το πλέον εμπορικό και συναρπαστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης, όμως μη νομίζει κάποιος ότι και στις μικρότερες κατηγορίες δεν λαμβάνουν χώρα ωραία σκηνικά.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γουόκινγκ, με την συγκεκριμένη ημιεπαγγελματική ομάδα να αποκτάει τα περίφημα 15′ δημοσιότητας την Τρίτη, μετά την αποκάλυψη στην οποία προχώρησε και η οποία αφορά τον προπονητή και τους παίκτες της.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της, Ντόουζ, παραδέχτηκε πως έχασε όλες τις επαφές στο κινητό του τηλέφωνο και ζήτησε από όλους τους ποδοσφαιριστές του να του στείλουν μήνυμα ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να ξαναφτιάχνει τη λίστα με τα πρόσωπα που γνωρίζει.

«Είχε πάνω από 2.000 επαφές και λέει πως είναι η πιο ήσυχη ημέρα που είχε από τότε που έγινε προπονητής», αναφέρει σε σχετικό τιτίβισμά της η Γουόκινγκ.

📱| Woking Football Club's manager, Dowse, has requested that anyone who has his mobile number to send him a text message as he has lost his phone contacts.

He had over 2000 contacts, and says it’s the quietest day he’s had since becoming manager!

— Woking Football Club (@wokingfc) January 15, 2019