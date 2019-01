Γιάννη είσαι καλά; Ο Αντετοκούνμπο δεν έκανε κάρφωμα για δεύτερο συνεχόμενο ματς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει χάσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια όλη τη χρονιά και αυτό δεν συνέβη ούτε στην Ατλάντα.

Δύο ημέρες μετά την απουσία του από την ήττα των Μπακς στην Ουάσινγκτον, ο 24χρονος φόργουορντ δήλωσε «παρών» στην State Farm Arena της Ατλάντα και βοήθησε τα «ελάφια» να επιστρέψουν στις νίκες, επικρατώντας των Χοκς με 133-114.

Ο Greek Freak πέτυχε 33 πόντους με 8/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 14/19 βολές και είχε ακόμα 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 4 λάθη στα 31 λεπτά που αγωνίστηκε στην υπ’ αριθμόν 30 νίκη της χρονιάς για το Μιλγουόκι. Η είδηση, πάντως, είναι άλλη: για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο παίκτης με τον μεγαλύτερο μέσο όρο καρφωμάτων από τότε που υφίσταται το συγκεκριμένο στατιστικό, δεν έκανε ούτε ένα!

Από τότε που το ΝΒΑ συμπεριέλαβε τα καρφώματα στην στατιστική του, το ρεκόρ για τα περισσότερα σε μία χρονιά το έχει ο Ντουάιτ Χάουαρντ με 269 από τη σεζόν 2007/08. Μέχρι στιγμής ο 24χρονος φόργουορντ έχει κάνει 152 σε 39 αγώνες, ήτοι 3,9 ανά αγώνα. Ένας μέσος όρος που ήταν σταθερά πάνω από τα τέσσερα καρφώματα μέχρι τους τελευταίους δύο αγώνες, τους οποίους ολοκλήρωσε χωρίς κανένα κάρφωμα.

Ένας λόγος που δεν έκανε πάλι κάρφωμα ο Γιάννης ήταν βέβαια και το πρόβλημα τραυματισμού που τον κράτησε εκτός δράσης από το παιχνίδι στην Ουάσινγκτον πριν από δύο ημέρες. «Δεν μπορούσα να φτάσω στην ρακέτα. Δεν ένιωθα εντελώς άνετα, αλλά έβαλα μερικά σουτ, πήρα κάποια ριμπάουντ», είπε αρχικά ο Έλληνας φόργουορντ, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη των Μπακς.

«Δεν είμαι στο 100% ακόμα, αλλά ελπίζω να φτάσω γρήγορα εκεί. Η ομάδα και ο προπονητής θέλουν να διαχειριστώ τον πόνο, γι’ αυτό και έμεινα εκτός για έναν αγώνα. Προχωράμε μπροστά, με την κατάλληλη θεραπεία και ελπίζω να πάω στο Μαϊάμι υγιής».

"Same [goals] as the beginning of the season, we're going to try to keep playing good basketball, playing together and trusting each other." pic.twitter.com/9z4cYA5YQE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 14, 2019