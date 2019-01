Ο Καντέρ φοβάται για τη ζωή του: Δεν θα ταξιδέψω στο Λονδίνο λόγω του Ερντογάν

Ο Ένες Καντέρ δεν πρόκειται να βρίσκεται στο ρόστερ των Νικς στις 17 Ιανουαρίου, όταν αντιμετωπίσουν τους Γουίζαρντς στο Λονδίνο. Για την ακρίβεια, δεν πρόκειται να βρίσκεται καν στην Αγγλία, αφού, όπως ξεκαθάρισε, φοβάται για την ζωή του λόγω της κόντρα τους με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.

Με τον Πρόεδρο της Τουρκίας να τον έχει χαρακτηρίσει προδότη, αλλά και έναν εκ των υποκινητών της προσπάθειας να γίνει πραξικόπημα στην χώρα το 2016 επειδή ο Καντέρ έχει στηρίξει ανοιχτά τον Φετουλάχ Γκιουλέν, ο σέντερ των Νικς υποστήριξε ότι πρακτικά δεν έχει άλλη επιλογή από το να μείνει στις ΗΠΑ.

«Μίλησα με την ομάδα και συμφωνήσαμε να μην πάω στο Λονδίνο λόγω αυτού του ανισόρροπου, του Τούρκου Προέδρου» δήλωσε αρχικά ο Καντέρ, για να συμπληρώσει: «Υπάρχει σημαντική πιθανότητα να με σκοτώσουν αν πάω εκεί. Για αυτό μίλησα με την ομάδα και αποφασίσαμε να μείνω στις ΗΠΑ και να προπονηθώ. Είναι στενάχωρο αυτό, επειδή επηρεάζει την καριέρα μου στο μπάσκετ. Ήθελα να πάρω μέρος στον αγώνα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω λόγω αυτού του ανισόρροπου, αυτού του μανιακού. Δεν μπορώ να βγω εκεί και να κάνω την δουλειά μου».

Κλείνοντας μάλιστα τις δηλώσεις του, ο Καντέρ ξεκαθάρισε ότι αλήθεια φοβάται και δεν παίζει κάποιο παιχνίδι εντυπώσεων: «Εννοείται πως ανησυχώ. Έχει πολλούς κατασκόπους στην Αγγλία, μπορεί εύκολα να με σκοτώσουν».

Enes Kanter says he’s not going to London with Knicks because he fears for his life due to “that freaking lunatic, the Turkish president. There’s a chance that I can get killed out there.” pic.twitter.com/NvRDSHWB4V

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 5, 2019