Ο Νομπλ χάρισε την φανέλα του σε μικρό θαυμαστή του και εκείνος ξέσπασε σε κλάματα [βίντεο]

Το Ματς της Γουστ Χαμ με τη Μπράτιον μπορεί να έληξε ισόπαλο με 2-2, αυτό που έγινε μετά όμως έλκεψε τις εντυπώσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, αφού ο Μπαρκ Νομπλ έδωσε τη φανέλα του σε νεαρό οπαδό στην κερκίδα και εκείνος λύγισε από τη συγκίνηση προσφεύγοντας στην αγκαλιά του πατέρα του.

Είναι γνωστό ότι ο χώρος του αθλητισμού μπορεί μεταξύ άλλων να προσφέρει μερικά από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα και αυτή τη φορά το πέτυχε και με το παραπάνω.

Το ισόπαλο αποτέλεσμα μπορεί να άφησε σχετικά αδιάφορο το μικρό οπαδό, όταν ο όμως έληξε ο αγώνας και είδε τον αγαπημένο του Νομπλ να πετάει την μπλούζα του σε αυτόν, δημιουργήθηκε σίγουρα μια ανάμνηση που θα τον συνοδεύει για όλη του τη ζωή.

Ο νεαρός φυσικά ξέσπασε σε δάκρια χαράς μη πιστεύοντας τι έχει γίνει και έσπευσε να αγκαλιάσει σφιχτά τον πατέρα του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Mark Noble giving this young fan his shirt after the game and the kids reaction is the best thing you’ll see today. This is what football is all about. ❤️👏🏼 #WHUFC pic.twitter.com/xzRxPIKMju

— The Away Fans (@theawayfans) 3 Ιανουαρίου 2019