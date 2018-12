Το Athens Alive προχωράει κανονικά [εικόνες]

Το γεγονός ότι εδώ και καιρό δεν έχουμε ακούσει κάποιο επίσημο νέο για το Athens Alive σημαίνει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι εταιρείες-συνεργάτες του έχουν σταματήσει τις ενέργειες για να αλλάξουν ριζικά το ΟΑΚΑ και μέσα απ’ αυτό να επωφεληθεί δραστικά ο Παναθηναϊκός.

Οι επαφές του κονσόρτιουμ με την κυβέρνηση συνεχίζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και το όλο πλάνο προχωρά με αργά και σταθερά βήματα και το πιθανότερο είναι πως μέσα στον Ιανουάριο θα υπάρξουν εξελίξεις.

Το Athens Alive είναι εδώ όμως και… προχωράει και αυτό φαίνεται από τη νέα ανακοίνωση της Redstone, της βασικής εταιρείας που τρέχει το συγκεκριμένο πρότζεκτ για τη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία «Poseidon» που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή του περιβάλλοντος και ψάχνει εναλλακτικές λύσεις ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Οι δυο εταιρίες προχώρησαν την ίδια μέρα σε κοινή ανακοίνωση, που αναφέρει πάνω κάτω τα ίδια, με αυτή της Redstone να τονίζει:

«Η Redstone ανακοινώνει με περηφάνια τη συνεργασία της με την εταιρεία Poseidon που θα αφορά το «Athens Alive» και την αναγέννηση της περιοχής. Η Redstone και το Athens Alive θα συνεργαστούν σε όλες τις φάσεις του έργου της αναγέννησης, ένα έργο ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αποκαταστήσει και θα επεκτείνει το σχέδιο για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας».

Ο επικεφαλής της Redstone, Μαρκ Αλεξάντερ, δήλωσε: «Το Athens Alive θα φέρει στο προσκήνιο τη βιωσιμότητα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σωστό να κάνουμε τα έργα με αυτή την κλίμακα. Οι πόλεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργούν οι πόλεις, δεν υπάρχει τρόπος να λύσουμε την αλλαγή του κλίματος».

Όπως καταλαβαίνει κανείς από τη στιγμή που η Redstone όχι μόνο ψάχνει αλλά ανακοινώνει συμφωνίες με συνεργάτες σημαίνει ότι το έργο προχωράει και δεν έχει αλλάξει κάτι για την πρόθεση και τη σκέψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το Athens Alive που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον Παναθηναϊκό. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ εξάλλου σχετικά πρόσφατα, στις αρχές Οκτωβρίου, είχε δηλώσει στο Ισραήλ πως αν γίνει πράξη το Athens Alive θα σκεφτεί να αγοράσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Poseidon and @RedstoneAdvisor are partnering to rebalance Athens Alive, a €1.7B regeneration of the Olympic Center of Athens. Poseidon's 'reduce' platform will make construction, tenants, and 7 million annual visitors #climate positive by supporting emissions reduction projects! pic.twitter.com/hHL6fjHRHA

— Poseidon Foundation (@Poseidon_NGO) December 12, 2018