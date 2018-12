Αυτό το γκολ δε χάνεται! – Κι όμως τα κατάφερε [βίντεο]

Το ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας της Τουρκίας σημαδεύτηκε από την απίστευτη χαμένη ευκαιρία του επιθετικού της Ντενιζλίσπορ, Μπουράκ Τσαλίκ.

Ο Μπουράκ Τσαλίκ απέβη μοιραίος για την ομάδα του καθώς θα μπορούσε να δώσει τη μεγάλη νίκη στη Ντενιζλίσπορ κόντρα στη Γκεντσλέρμπιρλίγι, όμως σχεδόν σε κενή εστία κατάφερε να αστοχήσει.

Amazing, Burak Calik from Turkish second division club Denizlispor misses a good chance to score.pic.twitter.com/5sugoYSdGY

