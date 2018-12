Η UEFA έχει στους κορυφαίους της χρονιάς τον Κώστα Μανωλά!

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Ρόμα, Κώστας Μανωλάς μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των «Τζιαλορόσι» καθώς έστειλε την ομάδα του στους «4» του Τσάμπιονς Λιγκ με το γκολ του απέναντι στην Μπαρτσελόνα, βρίσκεται ανάμεσα στους 50 υποψηφίους που ανακοίνωσε η UEFA για την ενδεκάδα της χρονιάς!

Μαζί του είναι γνωστοί Μέσι, Ρονάλντο, Μόντριτς, Αζάρ, Βαράν, Σουάρες και Σαλάχ ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στους 50 δεν βρίσκεται ο τερματοφύλακας των «Μερένχες», Τιμπό Κουρτουά που αναδείχτηκε καλύτερος τερματοφύλακας από την FIFA.

Αναλυτικά η λίστα:

Τερματοφύλακες: Άλισον, Γιορίς, Νάβας, Όμπλακ, Τερ Στέγκεν

Αμυντικοί: Ζόρντι Άλμπα, Κιελίνι, Χιμένες, Γοδίν, Ερνάντεζ, Κίμιχ, Κουλιμπαλί, Μανωλάς, Μαρσέλο, Πικέ, Ράμος, Στόουνς, Ουμτιτί, Φαν Ντάικ, Βαράν

Μέσοι: Κασεμίρο, Ντε Μπρόινε, Αζάρ, Ισκο, Καντέ, Κρόος, Μίλνερ, Μόντριτς, Σαούλ, Παγέ, Πιάνιτς, Πογκμπά, Ράκιτιτς, Νταβίδ Σίλβα, Τοβέν

Επιθετικοί: Μπέιλ, Καβάνι, Ντιμπάλα, Τζέκο, Φιρμίνο, Γκριεζμάν, Κέιν, Λεβαντόφσκι, Μανέ, Μπαπέ, Μέσι, Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Σαλάχ, Σουάρες

UEFA name the 50 nominees for their 2018 #TeamOfTheYear 💫 pic.twitter.com/u6EGXedGjc

— B/R Football (@brfootball) 10 Δεκεμβρίου 2018