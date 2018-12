Τα έβαλε όλα και έγινε viral πρώην αθλήτρια του UCLA [βίντεο]

Η πρώην αθλήτρια του UCLA, Νικόλ Κορνέτ πήρε μέρος σε διαγωνισμό καλαθιών με έπαθλο ένα αυτοκίνητο στο περιθώριο ενός αγώνα μπάσκετ. Η επίδοσή της έχει γίνει viral.

Μόλις ο χρόνος ξεκίνησε, τα καλάθια έμπαιναν βροχή.

Η Κορνέτ ευστόχησε κάτω απ’ τη μπασκέτα, από το σημείο των βολών, από το τρίποντο και τέλος; Από το κέντρο του γηπέδου! Και όλα φυσικά με την πρώτη!

Με το τέλος της προσπάθειας άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα σα… να πήρε το πρωτάθλημα.

Πάντως το έπαθλο του διαγωνισμού, ένα αυτοκίνητο δεν κατέληξε σε εκείνη.

I JUST WON A CAR. THAT WAS EASY. pic.twitter.com/LICabfPgw2

— Nicole Kornet (@NicKorn1) December 8, 2018