Οπαδοί ρίχνουν μολότοφ σε σύνδεσμο του Ολυμπιακού στον Ασπρόπυργο [βίντεο]

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα βίντεο από επίθεση οπαδών του ΠΑΟ με μολότοφ σε σύνδεσμο οπαδών του Ολυμπιακού στον Ασπρόπυργο.

Οι οπαδοί του ΠΑΟ ρίχνουν τη μολότοφ ενώ στο χώρο βρίσκονται αρκετά άτομα καθώς ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση στο Twitter υπήρξαν και τρεις τραυματισμοί.

Greece 06.12.2018

Panathinaikos (Gate13) attacked fan club of Olympiakos (Gate7) in west Athens. Durin the attack, Gate13 throw a bomb into the building, which after a few seconds explodes and destroys the club and hurts 3 people inside. pic.twitter.com/bpIUq31Xja

