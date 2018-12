Ο πρόεδρος της UEFA ξεσπά για το σχόλιο στη Χέγκερμπεργκ: Ο Μάρτιν Σόλβεϊγκ είναι ηλίθιος [βίντεο]

Η 23χρονη Νορβηγίδα φορ της Λιόν έγινε αποδέκτρια ενός κακόγουστου αστείου, το οποίο… πάγωσε όλη την αίθουσα στο γκαλά που έγινε στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν θα πανηγυρίσει το βραβείο της, κάνοντας twerking (είδος χορού).

Ακόμη κι ο Κιλιάν Εμπαπέ έμεινε αποσβολωμένος μπροστά σε αυτά που άκουγε, ενώ ο Γάλλος Dj παραδέχθηκε την αστοχία του αστείου του. Η Άντα Χέγκερμπεργκ ρωτήθηκε για το συμβάν, υποστήριξε ότι εκείνη τη στιγμή δεν το εξέλαβε ως «σεξιστικό», αλλά παραδέχθηκε ότι ο παρουσιαστής θα μπορούσε να ρωτήσει κάτι άλλο.

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a

