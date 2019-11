Fast love a tribute to George Michael – Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 Christmas theater

28/11/19 • 16:53 | UPD 28/11/19 • 16:53 Newsroom eleftherostypos.gr

Ήταν ο καλλιτέχνης που με το τραγούδι Last Christmas έδινε και συνεχίζει να δίνει το σύνθημα για να αρχίσουν τα Χριστούγεννα. Και ήταν ο καλλιτέχνης που έφυγε ανήμερα Χριστουγέννων. Πως θα μπορούσε να λείψει από το Christmas Theater. Κατευθείαν από το West End του Λονδίνου, το καλύτερο tribute στον George Michael έρχεται και στην Αθήνα. Ετοιμαστείτε για ένα αξέχαστο βράδυ γιορτάζοντας έναν παγκόσμιο σούπερ σταρ. Το πιο φρέσκο musical tribute, το Fastlove είναι το πιο hot μουσικό αφιέρωμα που κάνει περιοδεία σε όλο τον κόσμο.

Πρωταγωνιστής ένας καταπληκτικός performer, ο Andrew Browning και μαζί του μια δυνατή μπάντα, βραβευμένοι χορευτές, υπέροχα γυναικεία φωνητικά και ένα μοναδικό σαξόφωνο που θα μας παρασύρουν σε μια σειρά από διάσημα τραγούδια του μεγάλου τραγουδιστή, από τα κλασσικά τραγούδια των Wham μέχρι την επιτυχία του άλμπουμ Faith, καθώς και όλα τα υπέροχα κομμάτια της δεκαετίας του ’80 και του ‘90.

Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Θα χορέψετε, θα συγκινηθείτε, θα τραγουδήσετε δυνατά σε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια: Careless Whisper, Last Christmas, Freedom, Faith, Jesus To A Child, Father Finger και πολλά άλλα. Ξαναζήστε το πάθος, την ενέργεια και τη μοναδική ευαισθησία του George Michael σε μια παράσταση που θα μας μεταφέρει την αίσθηση μιας συναυλίας του μεγάλου αξέχαστου Βρετανού σταρ που έχει καταφέρει να πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων μέχρι σήμερα.







Ακολουθήστε την καρδιά σας. Όπως έλεγε και ο μεγάλος σταρ: «Δεν θα βρεις ποτέ την ηρεμία στη ζωή σου αν δεν ακολουθήσεις την καρδιά σου..»

Ο Γιώργος Παναγιώτου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 25 Ιουνίου 1963. Ο πατέρας του Κυριάκος Παναγιώτου ήταν εστιάτορας και είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία από την Κύπρο τη δεκαετία του ‘50, αλλάζοντας το όνομά του σε Τζακ Πάνος. Η Αγγλίδα μητέρα του Λέσλι Χάρισον (1937-1997) ήταν χορεύτρια.

Κατά τη διάρκεια των εφηβικών του χρόνων γνώρισε τον συνομίληκό του Άντριου Ρίτζλεϊ, με τον οποίο πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Τα κοινά τους ενδιαφέροντα για τη μουσική, τους οδήγησαν στη δημιουργία του μουσικού ντουέτου των Wham!, που μεγαλούργησε στο χώρο της ποπ το πρώτο μισό της δεκαετίας του ‘80. Ο πρώτος δίσκος τους με τίτλο «Fantastic» κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1983 και κατέκτησε την κορυφή του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών με τραγούδια, όπως τα «Young Guns», «Wham Rap!» and «Club Tropicana». Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησαν το δεύτερο δίσκο τους με τίτλο «Make it Big», που τους έκανε γνωστούς σ’ ολόκληρο τον κόσμο, με τραγούδια όπως τα «Freedom», «Everything She Wants», «Careless Whisper» και «Wake Me Up Before You Go-Go».







Τον Απρίλιο του 1985 έγιναν το πρώτο δυτικό συγκρότημα που τραγούδησε στην Κίνα. Το 1986 ήταν η χρονιά που διαλύθηκαν οι Wham! Ο τελευταίος δίσκος του ντουέτου είχε τίτλο «Music from the Edge of Heaven» και περιείχε την κλασική πλέον ποπ επιτυχία «Last Christmas».

Από το 1986 ο Τζορτζ Μάικλ ακολούθησε σόλο καριέρα. Ο πρώτος του προσωπικός δίσκος και πιο επιτυχημένος εμπορικά με τίτλο «Faith» κυκλοφόρησε το 1987 και πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του δίσκου το τραγούδι «I Want your Sex» απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες του κόσμου, λόγω των προκλητικών στίχων του. Ακολούθησαν ακόμη τέσσερα στούντιο άλμπουμ («Listen Without Prejudice Vol. 1», «Older», «Songs from the Last Century», «Patience») με κορυφαίες θέσεις στους πίνακες επιτυχιών και αξιοσημείωτες πωλήσεις.







Επτά τραγούδια του Τζορτζ Μάικλ έφθασαν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών της Μεγάλης Βρετανίας («A Different Corner», «Don’t Let the Sun Go Down on Me», ντουέτο με τον Έλτον Τζον, «Somebody to Love» με τους Queen, «Jesus to a Child», «Fastlove» , «Killer / Papa Was a Rollin’ Stone», «I Knew You Were Waiting (For Me)», ντουέτο με την Αρίθα Φράνκλιν) και άλλα τόσα στις ΗΠΑ («Faith», «Father Figure», «One More Try», «Monkey», «Praying for Time», «Don’t Let the Sun Go Down on Me», «I Knew You Were Waiting (For Me)»).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε πολυάριθμα μουσικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων τριών βρετανικών βραβείων (Brit Awards), τεσσάρων MTV Video Music Awards, τριών Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων και δύο βραβείων Γκράμι. Το 2004, η Ακαδημία Ραδιοφώνου της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ο καλλιτέχνης του οποίου τα έργα παίχθηκαν περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο την περίοδο 1984-2004.

Ο Τζορτζ Μάικλ άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ κοιμόταν στο σπίτι του στο Γκόρινγκ του Νότιου Όξφορντσιρ, ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2016, σε ηλικία 53 ετών.

Πληροφορίες:



FAST LOVE – A TRIBUTE TO GEORGE MICHAEL

Christmas Theater

Κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου (Βεϊκου)



ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία και Κερκίδα (θεατρικά καθίσματα)

VIP ζώνη: 54 ευρώ

A ζώνη: 44 ευρώ

Β ζώνη: 36 ευρώ

Κερκίδα (καθίσματα κερκίδας)

Γ ζώνη: 26 ευρώ, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 13 ευρώ

Δ ζώνη: 18 ευρώ, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 9 ευρώ

Ε ζώνη: κανονικό 10 ευρώ, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 5 ευρώ

Θέσεις ΑΜΕΑ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση) 5 ευρώ, συνοδός 10 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες 211 77 01 700

Για κρατήσεις θέσεων ΑΜΕΑ επικοινωνήστε στο 211 77 01 700

Προπώληση εισιτηρίων:

211 77 01 700, www.christmastheater.gr & www.viva.gr