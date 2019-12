Newsroom eleftherostypos.gr

Η διακεκριμένη ομάδα blindspot (Γιώτα Αργυροπούλου / Μιχάλης Κωνσταντάτος) διασκευάζει το γνωστό λογοτεχνικό έργο του Λακλό «Επικίνδυνες Σχέσεις» δημιουργώντας μία νέα θεατρική προσέγγιση στο πρωτότυπο μυθιστόρημα.

Εστιάζοντας στο κεντρικό ερωτικό τρίγωνο της ιστορίας, η παράσταση μεταφέρει τον κόσμο του έργου στο γνωστό night club Ηοtel Ermou (Ερμού 152), το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά θεατρική παράσταση στους χώρους του. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Ιανουαρίου 2020 και θα παίζεται κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00 για λίγες μόνο παραστάσεις.

Μετά τους «Βρικόλακες» που παρουσίασαν με επιτυχία στο Φεστιβάλ Αθηνών 2018, την πορεία του «HOTEL» (ήταν στη βραχεία λίστα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού του Berliner Festspiele ‘17) και την «Έντα Γκάμπλερ» στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, η ομάδα blindspot επανέρχεται και διαλέγει ένα διάσημο έργο της γαλλικής λογοτεχνίας. Οι «Επικίνδυνες σχέσεις» ξετυλίγουν με μεγάλη μαεστρία τις στρατηγικές αποπλάνησης και κατάκτησης του Άλλου, χρησιμοποιώντας τον έρωτα και την επιθυμία ως μορφή πολεμικής τέχνης. Το έργο μεταφέρεται σε έναν μη θεατρικό χώρο, στο club Hotel Ermou, του οποίου ο διάκοσμος και η ατμόσφαιρα γίνονται αναπόσπαστα στοιχεία της δραματουργίας του έργου. Τα τρία βασικά πρόσωπα ερμηνεύουν τρεις ταλαντούχοι ηθοποιοί της νεότερης γενιάς-Γιώτα Αργυροπούλου, Κατερίνα Μισιχρόνη, Αντώνης Μυριαγκός– και την παράσταση πλαισιώνουν σημαντικοί συνεργάτες: τα κοστούμια σχεδιάζει η Ιωάννα Τσάμη και την πρωτότυπη μουσική ο Γιώργος Πούλιος. Την σκηνοθεσία του έργου υπογράφει ο βραβευμένος σκηνοθέτης του κινηματογράφου και του θεάτρου Μιχάλης Κωνσταντάτος.

Το έργο

Δύο παλιοί εραστές, η Μερτέιγ και ο Βαλμόν, στήνουν ένα επικίνδυνο και προκλητικό παιχνίδι. Με έναν διεστραμμένο και απολαυστικό τρόπο, οργανώνουν στρατηγικές αποπλάνησης, μύησης και διαφθοράς των θυμάτων τους. Αυτή την φορά, η Μερτέιγ σχεδιάζει ένα νέο παιχνίδι εκδίκησης και αποπλάνησης και ζητάει τη βοήθεια του Βαλμόν για να το πραγματοποιήσει. Θέλει να εκδικηθεί τον Μπαστίντ, τον άνδρα που κάποτε την εγκατέλειψε και τώρα ετοιμάζεται να παντρευτεί σε λίγους μήνες τη νεαρή Σεσίλ. Ο Βαλμόν καλείται να αποπλανήσει την Σεσίλ λίγο πριν το γάμο της γελοποιώντας με αυτό τον τρόπο τον Μπαστίντ. Καθώς ο Βαλμόν θεωρεί ένα πολύ εύκολο εγχείρημα την αποπλάνηση της μικρής, αντιπροτείνει ο ίδιος στη Μερτέιγ ένα δικό του σχέδιο: να κατακτήσει την παντρεμένη Τουρβέλ, μια γυναίκα υψηλής ηθικής και μονογαμικής πίστης. Η Μερτέιγ παρόλο που θεωρεί την αποπλάνηση της μάταια και χωρίς πραγματική αξία, δέχεται το στοίχημα: όταν καταφέρει να αποπλανήσει και τις δυο γυναίκες, μόνο τότε θα εκπληρώσει την επιθυμία του Βαλμόν να περάσει μια νύχτα μαζί του. Μετά από πολλές δυσκολίες ο Βαλμόν τα καταφέρνει. Όταν όμως η Μερτέιγ αντιλαμβάνεται ότι ο Βαλμόν έχει ερωτευτεί πραγματικά την Τουρβέλ, τυφλώνεται από τη ζήλια και αρνείται να τον αποζημιώσει. Η αντίστροφη μέτρηση στη μοίρα των προσώπων έχει ξεκινήσει.

Σημείωμα της ομάδας:

Στο έργο του Λακλό, η πείνα για έλεγχο και εξουσία δεν έχει φύλο. Η χειραγώγηση μέσα από τον έρωτα και το σεξ δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών ή των γυναικών, αλλά τίθεται ως όπλο στα χέρια της ανθρώπινης φύσης που διψάει για έλεγχο και κυριαρχία, ακόμη και αν στην προσπάθεια αυτή τα πρόσωπα βυθίζονται στη μοναξιά και τη δυστυχία. Στη δική μας απόδοση του έργου, βγαίνουμε από την εποχή του και χρησιμοποιούμε τους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους μέσα σε μια σύγχρονη συνθήκη.

Στην παράσταση, το στοιχείο του ‘φαίνεσθαι ̓ που εξωτερικεύει συμπεριφορές και εικόνες κρύβοντας τις πραγματικές προθέσεις των προσώπων, μετουσιώνεται μέσα από το οπτικό στοιχείο της οθόνης, της ζωντανής κινηματογράφησης, του live-μοντάζ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν η εποχή των Γάλλων αριστοκρατών εξέφραζε το φαίνεσθαι και τη σκηνοθετημένη κοινωνική πράξη μέσα από τα αρχοντικά, τους χορούς, τους ευγενικούς τρόπους και τα κοστούμια τους, η δική μας εποχή πράττει κάτι ανάλογο μέσα από την αυτοσκηνοθέτηση και την ψηφιακή εικόνα. Μέσα από μία σύγχρονη προσέγγιση και τη χρήση της τεχνολογίας, δημιουργείται μία πρωτότυπη διασκευή του κειμένου, πιστή στο έργο και τη γλώσσα του.

blindspot theatregoup (www.blindspot.gr)

Η ομάδα blindspot theatre group ιδρύθηκε το 2009 από τον σκηνοθέτη Μιχάλη Κωνσταντάτο και την ηθοποιό Γιώτα Αργυροπούλου με σκοπό τη δημιουργία παραστάσεων που παντρεύουν διαφορετικές τέχνες – θέατρο, εικαστικά, κινηματογράφο, μουσική, νέες τεχνολογίες – με απώτερο στόχο τη δημιουργία μίας νέας αισθητικής γλώσσας. Τα έργα τους έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σόλο περφόρμανς Ένα άτομο τη φορά –που εκτελέστηκε από τη Γιώτα Αργυροπούλου στο Μουσείο Μπενάκη- επιλέχθηκε από τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς για την έκθεση «As One» και απέσπασε θετικές κριτικές τόσο από τον ελληνικό όσο και τον διεθνή τύπο. Το έργο της ομάδας «Hotel» ξεχώρισε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό του σημαντικού γερμανικού φεστιβάλ Berliner Festspiele ‘17, ως μία από τις 17 πιο πρωτοποριακές παραστάσεις νέων δημιουργών στην Ευρώπη.

Επίσης, η ομάδα παρουσίασε τους Βρικόλακες στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2018, την Έντα Γκάμπλερ το 2014-15 με μεγάλη επιτυχία στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών και προσκλήθηκε στο Φεστιβάλ Ίψεν 2016 στο Εθνικό Θέατρο του Όσλο.

Ο Μιχάλης Κωνσταντάτος ως σκηνοθέτης κινηματογράφου απέσπασε πολυάριθμα διεθνή βραβεία τόσο για τις μικρού μήκους ταινίες Two Times Now και Only for Εver, όσο και για τη μεγάλου μήκους Luton. Η νέα του μεγάλου μήκους ταινία All the Pretty Little Horses βρίσκεται στο στάδιο του postproduction και θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2020.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Του Σοντερλό ντε Λακλό

Σύλληψη – Δραματουργία: Γιώτα Αργυροπούλου, Μιχάλης Κωνσταντάτος (blindspot theatre group)

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Πούλιος

Σκηνογραφική επιμέλεια : Μιχάλης Κωνσταντάτος

Live editing: Μιχάλης Κωνσταντάτος, Πάνος Κανής

Επιμέλεια κίνησης: Ίρις Καραγιάν

Φωτισμοί: Γιάννης Φώτου

Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Καπαγιορίδου

Παίζουν: Γιώτα Αργυροπούλου, Κατερίνα Μισιχρόνη, Αντώνης Μυριαγκός, Ελένη Νταλαχάνη.

Στο βίντεο εμφανίζεται η Ευγενία Αποστολοπούλου.

Παραγωγή: blindspot theatre group σε συμπαραγωγή με το Hotel Ermou.

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου.

ΣΤΗΛΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Πρεμιέρα: Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Hotel Ermou

Ερμού 152, Γκάζι

21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας & κρατήσεων: 210 3463003, 698 68 18638

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δευτέρα & Τρίτη 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κανονικό: 15 €

Φοιτητικό, μειωμένο: 10 €

Άνεργοι, Ατέλειες: 5 €

E-MAIL

blindspot_post@yahoo.com

* Κατά τη διάρκεια της παράστασης το bar του χώρου θα λειτουργεί κανονικά.

Πρόσβαση

Με το Μετρό: Στάση «Κεραμεικός»

www.oasa.gr

Με τον Ηλεκτρικό:

Στάση «Θησείο»

www.isap.gr

Στάθμευση

Περιμετρικά του νυχτερινού κέντρου.