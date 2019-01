«Ερωτευμένος Σαίξπηρ», η παράσταση της χρονιάς συνεχίζεται…στο «Θέατρον»

Share Share Pin +1 Shares 0

Μην χάσετε αυτή την παράσταση στο Θέατρον - Ελληνικός Κόσμος! Μια ιστορία αγάπης αφιερωμένη σε αυτόν που έγραψε τη διασημότερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών…

Χιλιάδες θεατές ερωτεύτηκαν τον Ερωτευμένο Σαίξπηρ! Η Φανταστική παράσταση που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Κακλέας με τον εξαιρετικό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και έναν all star θίασο ηθοποιών, συνεχίζει το 2019 με τρομερή επιτυχία στο Θέατρον – Ελληνικός Κόσμος!

Ο Ερωτευμένος Σαίξπηρ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και αγκαλιάστηκε όσο λίγες από το κοινό.

Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί μία φανταστική ιστορία από τη ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, τον ρόλο του οποίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, σε μία ακόμη εμπνευσμένη σύμπραξη του ευρηματικού σκηνοθέτη με τον άξιο ηθοποιό.

Η παράσταση «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», η οποία βασίζεται στην οσκαρική ταινία του 1998 «Shakespeare in love», διασκευασμένη για το θέατρο με το αριστουργηματικό κείμενο του Lee Hall, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μία συμπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της People Entertainment Group στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από τις 17 Οκτωβρίου 2018.

Στην ελισαβετιανή Αγγλία, ο νεαρός συγγραφέας Γουίλιαμ Σαίξπηρ αναζητά απεγνωσμένα μια μούσα που θα τον εμπνεύσει να γράψει το νέο του θεατρικό έργο που ζητούν επίμονα οι πάτρωνές του. Τη βρίσκει στο πρόσωπο της πανέξυπνης Βιόλας, μιας νεαρής θαυμάστριας που λατρεύει τη δουλειά του νεαρού ποιητή Σαίξπηρ και λαχταρά να γίνει ηθοποιός, παρ’ ότι την εποχή εκείνη η υποκριτική αποτελούσε αυστηρά ανδρικό προνόμιο και οι γυναίκες απαγορευόταν να ανέβουν στη σκηνή. Έτσι, η Βιόλα μεταμφιέζεται σε άνδρα προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα παράσταση. Μία τρυφερή και μοναδική ιστορία αγάπης αναπτύσσεται μεταξύ του Σαίξπηρ και της νεαρής κοπέλας, μία ιστορία που θα εμπνεύσει τον σπουδαίο δραματουργό να γράψει ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά κείμενα όλων των εποχών, το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Η παράσταση έχει στον κεντρικό της άξονα μια ερωτική ιστορία, ωστόσο αποτελεί και έναν εξαίσιο «φόρο τιμής» προς το ίδιο το θέατρο και τους ανθρώπους που το αγαπούν και το υποστηρίζουν. Είναι γεμάτο από αναφορές στα έργα του Σαίξπηρ και παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο την εποχή του και την ακμή του αγγλικού θεάτρου. Μέσα από την φανταστική αυτή ιστορία, παρουσιάζονται και πολλά πραγματικά πρόσωπα όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ Α’ (την οποία υποδύθηκε η Τζούντι Ντεντς στην ομώνυμη ταινία «Skakespeare in love», κερδίζοντας Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για μια ερμηνεία μονάχα έντεκα λεπτών, μια από τις συντομότερες που έχουν ποτέ λάβει Όσκαρ).

*Originally produced on the West End by Disney Theatrical Productions & Sonia Friedman Productions, directed by Declan Donnellan, and designed by Nick Ormerod.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδήρη

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Χορογραφίες: Αγγελική Τρομπούκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ήστυ

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος & Έλλη Τρίγγου

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

ΛΟΥΙΖΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ

ΣΚΗΝΙΚΑ:

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:

ΗΛΕΝΙΑ ΔΟΥΛΑΔΙΡΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ:

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΤΣΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ

ΣΠΑΘΟΓΡΑΦΙΕΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:

ΝΟΥΡΜΑΛΑ ΗΣΤΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ:

ΕΛΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥ

ΕΛΛΗ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΛΑ ΝΤΕ ΛΕΣΕΠΣ/ΤΟΜΑΣ ΚΕΝΤ: ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α΄ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ: ΜΠΕΤΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΒΙΟΛΑΣ: ΜΙΝΑ ΑΔΑΜΑΚΗ

ΛΟΡΔΟΣ ΓΟΥΕΣΕΞ: ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΛΟΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠ ΧΕΝΣΛΟΟΥ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΧΙΟΥ ΦΕΝΥΜΑΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ

ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΤΙΛΝΕΫ – ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΛΕΣΕΠΣ – ΡΑΛΦ/ΝΕΝΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΠΕΡΜΠΑΤΖ: ΘΑΝΟΣ ΜΠΙΡΚΟΣ

ΝΕΝΤ ΑΛΕΗΝ/ΜΕΡΚΟΥΤΙΟ: ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ

ΝΟΛ/ΜΠΕΝΒΟΛΙΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

ΣΑΜ/ΙΟΥΛΙΕΤΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

ΓΟΥΑΜΠΑΣ/ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΥΛΛΑΣ

ΠΗΤΕΡ/ΤΥΒΑΛΔΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΡΟΓΚΑΝΗΣ

ΤΖΩΝ ΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΕΥΗΣ

ΣΙΛΒΙΑ – ΛΑΙΔΗ ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΙΣΣΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

ΜΟΛΛΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΗΜΝΙΟΥ

ΚΕΗΤ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΜΩΝΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ: ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝΗ ΞΕΡΩΒΑΣΙΛΑ

ΔΙΔΥΜΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΕΣΗ

ΑΥΛΙΚΟΙ –ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΝΤΕ ΛΕΣΕΠΣ – ΘΑΜΩΝΕΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ – ΘΙΑΣΟΣ ΜΠΕΡΜΠΑΤΖ – ΘΙΑΣΟΣ ΑΛΕΗΝ – ΦΡΟΥΡΟΙ – ΜΠΡΑΒΟΙ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ: Ο ΘΙΑΣΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 20:00

Σάββατο 20:00

Κυριακή 18:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Κανονικά εισιτήρια: €45, €38, €30, €24, €19, €14 (θεωρείο)

Ισχύουν ειδικές τιμές για Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές, νέους έως 26 χρονών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) στο: Τ. 212 254 0300

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Στα ταμεία του θεάτρου, Πειραιώς 254, Ταύρος

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://tickets.theatron254.gr/

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.viva.gr

Τηλεφωνικά, στο T. 212 254 0300