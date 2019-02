Τσίπρας για… proficiency: Είπε στον Ερντογάν «χαίρομαι που σε γνωρίζω»! [βίντεο]

05/02/19 • 20:16 | UPD 05/02/19 • 23:20 Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά το αξέχαστο «We have already eaten the camel, we now have the queue» σε ελεύθερη μετάφραση «φάγαμε την καμήλα και μας απέμεινε η ουρά» ο Αλέξης Τσίπρας... ξαναχτύπησε.

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως για ακόμα μία φορά… μπερδεύτηκε με την αγγλική γλώσσα.

Μετά το αξέχαστο «We have already eaten the camel, we now have the queue» σε ελεύθερη μετάφραση «φάγαμε την καμήλα και μας απέμεινε η ουρά» (queue σημαίνει ουρά ανθρώπων στο σούπερ μάρκερ, ουρά ζώου είναι η λέξη tail) ο Αλέξης Τσίπρας… ξαναχτύπησε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας και μόλις αντίκρισε τον Ταγίπ Ερντογάν του είπε «Nice to meet you» δηλαδή «χαίρομαι που σε γνωρίζω» ενώ τον έχει συναντήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Πιθανότατα λόγω… βιασύνης ο κ. Τσίπρας δεν σκέφτηκε να πει «nice to see you» δηλαδή «χαίρομαι που σε βλέπω».