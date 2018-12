Ευκλείδη έμαθες τα νέα; Η Πάμελα Άντερσον «κυνηγά» τον Βαρουφάκη!

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πολλές φορές έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί με την Σκάρλετ Γιόχανσον αλλά φαίνεται ότι ένας πρώην σύντροφός του είναι πολύ πιο μπροστά σε τέτοιου είδους δημόσιες σχέσεις.

Ο λόγος γίνεται για τον Γιάνη Βαρουφάκη ο οποίος παρακολουθείται στενά από την Πάμελα Άντερσον και κατά καιρούς η διάσημη ηθοποιός έχει εκφράσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις απόψεις του.

Σήμερα, πήρε θέση υπέρ του Μπέρνι Σάντερς αλλά και του Γιάνη Βαρουφάκη και με νέα ανάρτησή της ζήτησε να μάθει περισσότερα για την «προοδευτική διεθνή» της οποίας ηγούνται από κοινού με το DiEM25.

Αναφέρει δε πως προσπάθησε να μιλήσει με τον Σάντερς πριν τις τελευταίες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, κάτι που δεν κατάφερε, και όπως λέει θα το επιθυμούσε για το επόμενο διάστημα καθώς τον θεωρεί «σπουδαίο άνδρα με μεγάλη ενέργεια και καλές ιδέες».

I reached out to. @SenSanders before the elections in USA- Before HC was voted in but we didn’t connect.

I hope to meet him –

I think he is a great man with so much energy

and good ideas.

— Pamela Anderson (@pamfoundation) 5 Δεκεμβρίου 2018