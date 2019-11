Με σύνθημα «Το Μέλλον αρχίζει Τώρα» ξεκινά το 13ο συνέδριο της ΝΔ

29/11/19 • 08:16 | UPD 29/11/19 • 09:05 ΑΠ. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Με κεντρικό σύνθημα «Το μέλλον αρχίζει τώρα», ξεκινά το 13ο Συνέδριο της Ν.Δ.

Η αντιμετώπιση του λαϊκισμού, αλλά και σύγχρονα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή εποχή θα βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών του 13ου Συνεδρίου της Ν.Δ., που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το στίγμα της σύγχρονης φυσιογνωμίας του κόμματος.

Με κεντρικό σύνθημα «Το μέλλον αρχίζει τώρα», στις συνεδριακές διαδικασίες θα λάβουν μέρος 1.733 σύνεδροι και 4.966 παρατηρητές. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Ευάγγελο Μεϊμαράκη και θα ακολουθήσει η ομιλία του πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο νέος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο απερχόμενος επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η λίστα των ξένων προσκεκλημένων περιλαμβάνει τον γενικό γραμματέα του ΕΛΚ Antonio Lopez-Isturiz White, ο οποίος θα απευθύνει σήμερα χαιρετισμό, καθώς και τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani, τον αντιπρόεδρο του ΕΛΚ Paulo Rangel, την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μairead Mc Guinness και τη νέα επίτροπο της Ε.Ε. Στέλλα Κυριακίδου, οι οποίοι θα συμμετέχουν αύριο στη θεματική συζήτηση: «Ο λαϊκισμός μπορεί να νικηθεί. Η Ελλάδα δείχνει το δρόμο». Αύριο Σάββατο θα μιλήσουν ο γενικός διευθυντής της Ν.Δ. Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της Κ.Ο. Σταύρος Καλαφάτης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Γιώργος Στεργίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Θα μιλήσουν η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΚΙΝ.ΑΛ. Παύλος Χρηστίδης, ο βουλευτής του ΚΚΕ Ιωάννης Γκιόκας, ο διευθυντής της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος και η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα.







Προσκεκλημένα στο συνέδριο θα είναι και πρόσωπα εκτός του κομματικού χώρου της Ν.Δ., τα οποία θα συμμετέχουν στις συζητήσεις για το λαϊκισμό, την κλιματική αλλαγή και την ψηφιακή εποχή.

Για το λαϊκισμό θα μιλήσουν ο πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας Τάκης Παππάς, η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Ισμήνη Κριάρη και ο λέκτορας Διεθνούς Πολιτικής στο London Metropolitan University Αγγελος Χρυσόγελος.

Για την κλιματική αλλαγή θα μιλήσει η κ. Ιόλη Χριστοπούλου, συν-ιδρύτρια, εταίρος και διευθύντρια πολιτικής της δεξαμενής σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank, για τη σημασία της αποφυγής των πλαστικών μιας χρήσης για την προστασία των θαλασσών η κ. Κατερίνα Τοπούζογλου, ιδρύτρια της All For Blue και για την πράσινη τεχνολογία και βιώσιμη ανάπτυξη η κ. Diana Kinnert, πολιτικός, ανεξάρτητη επιχειρηματίας, σύμβουλος και συγγραφέας.

Για το εργασιακό περιβάλλον στην ψηφιακή εποχή θα μιλήσει ο κ. Πάνος Παχατουρίδης, υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Facebook API σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ με θέμα «Νέες τεχνολογίες και ίσες ευκαιρίες» θα μιλήσει η κ. Μυλαίδη Στούμπου, διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών πολυεθνικής εταιρίας σε 24 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στις ψηφιακές δεξιότητες θα αναφερθεί ο κ. Γιώργος Δουκίδης, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN).

Για πρώτη φορά όλες οι διαδικασίες του Συνεδρίου θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένες με δραστική μείωση της χρήσης χαρτιού κατά 92%, ενώ όσες εκτυπώσεις γίνουν θα είναι σε ανακυκλώσιμο χαρτί χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον μελάνια. Κάδοι ανακύκλωσης θα βρίσκονται σε όλους τους χώρους του εκθεσιακού κέντρου ενώ έξω από το Συνέδριο θα έχει τοποθετηθεί κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Εμφυλη βία

Αύριο Σάββατο, στις 20:00, θα διεξαχθεί νυχτερινός αγώνας δρόμου με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων που θα διατεθούν στην εκστρατεία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στον οποίο περισσότεροι από 300 δρομείς έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Διεθνής Εκθεση Σκίτσου με θέμα «Ισότητα των Φύλων – Εμφυλη Βία», υπό την αιγίδα της Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του κόμματος, ενώ με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, αύριο το μεσημέρι θα λειτουργήσει «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Μαθητών με Προβλήματα Ορασης και Πολλαπλές Αναπηρίες», με την υποστήριξη της νεοσυσταθείσας Γραμματείας του κόμματος για τα Ατομα με Αναπηρία.

Με αφορμή, εξάλλου, τον εορτασμό των 45 χρόνων από την ίδρυση της Ν.Δ., στο χώρο του Συνεδρίου θα τοποθετηθεί μια πρωτότυπη κατασκευή με σύνθεση φωτογραφιών από σημαντικές στιγμές του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

