Το πρόβλημα δεν είναι μεταναστευτικό-προσφυγικό, συνιστά ασύμμετρη απειλή τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις Καστανιές Έβρου, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών.

“Είναι υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω την ακεραιότητα της χώρας μου και αυτό θα κάνω. Γνώμονάς μας η ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης”, προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

“Κινούμαστε στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Πάνω από όλα όσα συμβαίνουν στα ελληνικά σύνορα αποτελούν διεθνές πολιτικό ζήτημα πρώτου μεγέθους» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε λέγοντας: «Η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της με όπλο τη νομιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Οι απειλές του κ. Ερντογάν δεν πέρασαν”.

Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα μόνη της, είναι ευθύνη της Ευρώπης συνολικά και θα διαχειριστούμε το πρόβλημα με τάξη, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι ελληνικές ανησυχίες είναι δικές μας ανησυχίες, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλώνουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι επιθεώρησαν με ελικόπτερο την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, τον Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, τον πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εσωτερικών της Κροατίας, Davor Božinović.

FOLLOW LIVE the 🇪🇺press conference by @eucopresident @PrimeministerGR @vonderleyen & #EU2020HR @AndrejPlenkovic at the border between Greece 🇬🇷 and Turkey 🇹🇷

Starting my visit to #Greece to assess efforts to protect the border. Flying along the Evros river to inspect the situation on the Greek-Turkish border along with 🇬🇷 PM @kmitsotakis, @EP_President David Sassoli, @eucopresident Charles Michel and 🇭🇷 PM @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/CFboLsSUsr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2020