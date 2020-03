Στον Έβρο η ηγεσία της ΕΕ – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, τον Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, τον πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εσωτερικών της Κροατίας, Davor Božinović.

FOLLOW LIVE the 🇪🇺press conference by @eucopresident @PrimeministerGR @vonderleyen & #EU2020HR @AndrejPlenkovic at the border between Greece 🇬🇷 and Turkey 🇹🇷

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύντομη συζήτηση που είχε με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στο αεροδρόμιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

Το στρατιωτικό φυλάκιο 1, στις Καστανιές, αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, επισκέφθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών.

Εκεί ενημερώθηκαν από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο, για όσα έγιναν από το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού την Παρασκευή μέχρι σήμερα και αξιωματικοί του στρατού τους έδειξαν στρατιωτικά οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές από τα αντικείμενα που πετούσαν μετανάστες και πρόσφυγες από την τν άλλη πλευρά των συνόρων.

Starting my visit to #Greece to assess efforts to protect the border. Flying along the Evros river to inspect the situation on the Greek-Turkish border along with 🇬🇷 PM @kmitsotakis, @EP_President David Sassoli, @eucopresident Charles Michel and 🇭🇷 PM @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/CFboLsSUsr

