Φθηνή κριτική από ΣΥΡΙΖΑ σε κρίσιμες ώρες για το μεταναστευτικό

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, υψηλοί τόνοι και ακραία ρητορική με απόντα τον κ. Τσίπρα είναι η στάση που έχει επιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση, σε μια φάση πραγματικής δοκιμασίας για την Ελλάδα.

Οταν ακόμα η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ αποδέχονται ως επιβεβλημένες τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και στηρίζουν τις αποφάσεις του Ελληνα πρωθυπουργού, όταν οι Τούρκοι διακινούν fake videos με νεκρό στον Εβρο για να δυναμιτίσουν την κατάσταση, όταν οι ίδιοι οι πρόσφυγες επιβεβαιώνουν ότι καθοδηγούνται από τις τουρκικές Αρχές, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει λάθη, μιλά για «άφαντο πρωθυπουργό» και ισχυρίζεται ότι για την κρίση στον Εβρο ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση.

Η αμηχανία της Κουμουνδούρου, ωστόσο, δεν μπορεί να κρυφτεί από την ελληνική κοινή γνώμη και είναι ενδεικτικό ότι η πολιτική και επικοινωνιακή γραμμή της Κουμουνδούρου προσπαθεί να «κρύψει» τον κ. Τσίπρα και να τον εμφανίσει όταν η εξέλιξη των πραγμάτων θα έχει δείξει προς ποια κατεύθυνση οδεύουμε. Και τότε, εκ του ασφαλούς, ο κ. Τσίπρας να ακολουθήσει είτε τη γραμμή της συναίνεσης είτε τη γραμμή των υψηλών τόνων.

Ετερόκλητα ακροατήρια

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ξεφύγει από την επικοινωνιακή του ανάγκη να ικανοποιεί ταυτόχρονα πολλά και ετερόκλητα ακροατήρια και προσπαθώντας να τους έχει όλους ευχαριστημένους εκπέμπει θολά πολιτικά μηνύματα και εικόνα βαβέλ.

Η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχωρά το σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών και υποστηρίζει ότι δεν πιέζει αρκετά την Ευρωπαϊκή Ενωση, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τις κινήσεις Μητσοτάκη ούτε από τα πράγματα.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το ΚΥΣΕΑ όφειλε να επεξεργαστεί και να ανακοινώσει «σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών και άμεσης μεταφοράς πληθυσμών στην ενδοχώρα» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι όσο το αρνείται τόσο «μεγαλώνει ο κίνδυνος όξυνσης φαινομένων ακραίας βίας τόσο μεταξύ Ελλήνων πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων όσο και εις βάρος προσφύγων».

Υψηλοί τόνοι

«Την ευθύνη για αυτό καθώς και για ό,τι συμβεί από εδώ και στο εξής την έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η λογική ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μετατραπεί στο προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρώπης, που φαίνεται να υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν συνάδει με τις αρχές που το Διεθνές Δίκαιο επιτάσσει να χειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις», σημείωσε χθες ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στον Αθήνα 9.84, χωρίς να στηρίξει την άποψη αυτή ούτε να εξηγήσει από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα. Την ίδια στιγμή, η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης και σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι «οι πρόσφυγες θα πρέπει να τύχουν της προστασίας που το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει και η ελληνική κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να μην το εφαρμόζει».

Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τη διαδικασία ασύλου για έναν μήνα, ως μέτρο αποτροπής, η πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Μαρία Γιαννακάκη, με ανάρτησή της στο twitter υποστηρίζει ότι «η παρεμπόδιση, πόσω μάλλον η αναστολή για ένα μήνα που ανακοινώθηκε προ ολίγου, της άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος του αιτήματος ασύλου συνιστά παραβίαση διεθνών συνθηκών και είναι παράνομη».

Προκαλεί απορία πως την ίδια ώρα που η Ε.Ε. περιβάλλει με την επίσημη στήριξή της την Ελλάδα και τις αποφάσεις της, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για παραβίαση διεθνών συνθηκών και τουλάχιστον ερωτηματικά το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση τάσσεται σε αυτή τη φάση κατά του κλεισίματος των συνόρων στον Εβρο, όταν έχει αποδειχθεί με όλους τους τρόπους ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη δυστυχία για να προκαλέσει de facto καταστάσεις στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, απέστειλε εκ μέρους της Ευρωομάδας επιστολές στους επικεφαλής των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών, των Πρασίνων και του Renew Europe, αναφορικά με την κρίση στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και την παραβίαση με ευθύνη του Ερντογάν της κοινής δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας. Συγκεκριμένα, στις σχετικές επιστολές που απέστειλε ο Δημήτρης Παπαδημούλης ως επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Martin Schirdewan και Manon Aubry (Ευρωομάδα της Αριστεράς), Ιratxe Garcia-Perez (Σοσιαλιστές), Ska Keller και Philippe Lamberts (Πράσινοι) και Dacian Ciolos (Renew Europe), ζητά να στηρίξουν την πρόταση της Ευρωομάδας της Αριστεράς να συζητηθεί εκτάκτως το ζήτημα της κρίσης στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και οι ευθύνες της Ε.Ε., στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, 9 – 12 Μαρτίου 2020. Η πρόταση να ενταχθεί το ζήτημα στην Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με τίτλο «Προσφυγική/μεταναστευτική Κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και οι ευθύνες της Ε.Ε.» (The refugee/migration crisis in the Greek-Turkish borders and the EU responsibility (with a resolution), προβλέπει επίσης να υπάρξει συζήτηση και ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου και της Κομισιόν.

Από την έντυπη έκδοση