Αμεση ήταν η απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση τα ψέματα του Ερντογάν περί δύο νεκρών προσφύγων από ελληνικά πυρά.

Ο Στέλιος Πέτσας, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει: «Οι ελληνικές συνοριακές δυνάμεις δεν έχουν ανοίξει πυρ ενάντια σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Ο αντίθετος ισχυρισμός δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από σκόπιμη παραπληροφόρηση: Fake News».

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda

