Πέτσας: Τουρκικό fake news το βίντεο για «νεκρό Σύρο στα ελληνοτουρκικά σύνορα»

Διαψεύδει κατηγορηματικά η ελληνική κυβέρνηση, μέσω ανάρτησης στο Twitter του Στέλιου Πέτσα, βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που παρουσιάζει υποτιθέμενο θάνατο μετανάστη στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Με tweet στα αγγλικά, ο κ. Πέτσας αναφέρει ότι πρόκειται για fake news και καλεί τα άπαντες να χρησιμοποιούν με προσοχή πληροφορίες που μπορεί να είναι τουρκική προπαγάνδα.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda

Αυτό είναι το εν λόγω βίντεο:

This is the first reported death among migrants trying to cross from Turkey to Greece.

One syrian man was shot dead by Greek border guards. Here is the video.@akhbar pic.twitter.com/LIM5L8d03h

